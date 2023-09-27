Суд начал повторное рассмотрение дела об изнасиловании на Закарпатье, — Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Воловецкий районный суд Закарпатской области начал снова рассматривать дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой. Перед этим суд уже установил условный срок виновным, но апелляционная инстанция отменила приговор.

Об этом Дмитрий Лубинец отметил в Telegram.

Читайте также:

Скандальное дело об изнасиловании на Закарпатье

Отмечается, что на подготовительном заседании 27 сентября суд рассмотрит ходатайство прокурора о проведении уголовного расследования в закрытом формате.

Омбудсмен подчеркнул, что имеет право быть на закрытых судебных заседаниях "при условии согласия субъекта права, в интересах которого судебное разбирательство объявлено закрытым".

"Мною подано ходатайство о присутствии работника Офиса Омбудсмана в судебных заседаниях с целью мониторинга соблюдения процессуальных прав участников судебного производства. В случае принятия решения о рассмотрении дела в закрытом режиме, суд должен выяснить мнение субъектов права, в интересах которых судебное разбирательство объявлено закрытым, по поданному мною ходатайству", — отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что наблюдение за соблюдением процессуальных прав по этому делу продолжается.

Источник: t.me/dmytro_lubinetzs

Напомним, что дело с изнасилованием в Закарпатье получило огласку еще осенью 2021 года. Тогда в школу и домой к потерпевшей 14-летней девочке в небольшой деревне Верхние Ворота пришли правоохранители, которые узнали об опубликованном видео с насилием. Бабушка написала заявление в полицию, подростков сразу взяли под стражу, дело получило огласку, а через некоторое время затихло на два года, — вплоть до марта 2023-го.

Также мы сообщали, что в июне этого года на Закарпатье началось рассмотрение в апелляционном суде обжалования приговора по сексуальному насилию в отношении несовершеннолетней.