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Суд розпочав повторний розгляд справи про зґвалтування на Закарпатті, — Лубінець

27 вересня 2023 04:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Суд розпочав повторний розгляд справи про зґвалтування на Закарпатті, — Лубінець
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Воловецький районний суд Закарпатської області розпочав знову розглядати справу про сексуальне насилля над неповнолітньою дівчинкою. Перед цим суд уже встановив умовний термін винним, але апеляційна інстанція скасувала цей вирок.

Про це Дмитро Лубінець зазначив у Telegram.

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Зазначається, що на підготовчому засіданні 27 вересня суд розгляне клопотання прокурора щодо проведення кримінального розслідування у закритому форматі.

Омбудсмен наголосив, що має право бути на закритих судових засіданнях "за умови згоди суб’єкта права, в інтересах якого судовий розгляд оголошено закритим".

"Мною подане клопотання про присутність працівника Офісу Омбудсмана у судових засіданнях з метою здійснення моніторингу додержання процесуальних прав учасників судового провадження. У разі ухвалення рішення про розгляд справи у закритому режимі, суд має з’ясувати думку суб’єктів права, в інтересах яких судовий розгляд оголошено закритим, щодо поданого мною клопотання", — зазначив Лубінець. 

Він підкреслив, що спостереження за дотриманням процесуальних прав у цій справі триває.

Скандальна справа про зґвалтування на Закарпатті
Джерело: t.me/dmytro_lubinetzs

Нагадаємо, що справа зі зґвалтуванням на Закарпатті набула розголосу ще восени 2021 року. Тоді до школи та додому до потерпілої 14-річної дівчинки у невеликому селі Верхні Ворота прийшли правоохоронці, які дізналися про опубліковане відео з насильством. Бабуся написала заяву в поліцію, підлітків одразу взяли під варту, справа набула розголосу, а через деякий час затихла на два роки, — аж до березня 2023-го.

Також ми повідомляли, що в червні цьогоріч на Закарпатті розпочався розгляд в апеляційному суді оскарження вироку щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої. 

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