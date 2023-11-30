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Суд продлил меры пресечения экс-главе "Мотор Сичи"

30 ноября 2023 18:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Суд продлил меры пресечения экс-главе "Мотор Сичи"
Экс-глава "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 30 ноября, Соломенский районный суд Киева продлил меры пресечения бывшему главе компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву, а также начальнику департамента по внешней экономической деятельности Олегу Дзюбе.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Фигуранты будут находиться под стражей до 5 января 2024 года. Права на залог нет.

Напомним, пророссийскому бизнесмену из Запорожья Вячеславу Богуслаеву объявили еще одно подозрение. Следствие установило, что он препятствовал законной деятельности Вооруженных сил Украины во время полномасштабной войны.

Также мы писали, что бывший глава украинского предприятия "Мотор-Сич" Вячеслав Богуслаев написал заявление в Офис Президента с просьбой включить его в список для возможного обмена с Россией, ссылаясь на плохое самочувствие и отсутствие следственных действий. По словам адвоката Богуслаева, прокуратура облегчила проведение медосмотров.

Добавим, правоохранители завершили досудебное расследование и передали в суд обвинительный акт по экспрезиденту АО "Мотор Сич" и директору Департамента внешнеторговой деятельности предприятия. Их подозревают в работе на Россию.

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