Суд продовжив запобіжні заходи ексглаві "Мотор Січі"

Ексглава "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 30 листопада, Солом’янський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи колишньому очільнику компанії "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву, а також начальнику департаменту з зовнішньої економічної діяльності Олегу Дзюбі.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Продовження запобіжних заходів

Фігуранти перебуватимуть під вартою до 5 січня 2024 року. Права на заставу немає.

Нагадаємо, проросійському бізнесмену із Запоріжжя В’ячеславу Богуслаєву оголосили ще одну підозру. Слідство виявило, що він перешкоджав законній діяльності Збройних сил України під час повномасштабної війни.

Також ми писали, що колишній голова українського підприємства "Мотор-Січ" В'ячеслав Богуслаєв написав заяву в Офіс Президента з проханням включити його до списку для можливого обміну з Росією, посилаючись на погане самопочуття та відсутність слідчих дій. За словами адвоката Богуслаєва, прокуратура полегшила проведення медоглядів.

Додамо, правоохоронці завершили досудове розслідування і передали до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства. Їх підозрюють в роботі на Росію.