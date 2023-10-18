Справу експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва передано до суду
Правоохоронці завершили досудове розслідування і передали до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства. Їх підозрюють в роботі на Росію.
Про це повідомляє СБУ.
Деталі справи
За даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів та запчастин до них до країни-агресора. Зловмисників затримали ще у жовтні 2022 року.
"Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ. Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних гвинтокрилів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну", — зазначили в СБУ.
До того у квітні 2022 року Богуслаєв навмисно заблокував поставку гелікоптера для потреб Головного управління розвідки Міноборони України, додали у відомстві.
Він вказав своїй працівникам розібрати повітряне судно на деталі, експлуатаційну документацію приховати.
Висунуті обвинувачення
Слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
Його підлеглого обвинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
Тепер зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.
Також у межах кримінального провадження було накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 мільярдів гривень.
"Мова йде про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном", — заявили у повідомленні СБУ.
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