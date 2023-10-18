Справу експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва передано до суду

Експрезидент заводу "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв. Фото: відкриті джерела

Правоохоронці завершили досудове розслідування і передали до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства. Їх підозрюють в роботі на Росію.

Про це повідомляє СБУ.

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Деталі справи

За даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів та запчастин до них до країни-агресора. Зловмисників затримали ще у жовтні 2022 року.

"Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ. Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних гвинтокрилів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну", — зазначили в СБУ.

Скриншот повідомлення СБУ. Фото: Telegram-канал СБУ

До того у квітні 2022 року Богуслаєв навмисно заблокував поставку гелікоптера для потреб Головного управління розвідки Міноборони України, додали у відомстві.

Він вказав своїй працівникам розібрати повітряне судно на деталі, експлуатаційну документацію приховати.

Висунуті обвинувачення

Слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Його підлеглого обвинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Тепер зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

Також у межах кримінального провадження було накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 мільярдів гривень.

"Мова йде про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном", — заявили у повідомленні СБУ.

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