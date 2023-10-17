НАБУ оголосила в розшук нардепа Дубневича: той "знайшовся" в лікарні

Нардеп Ярослав Дубневич. Фото: Facebook

Сьогодні, 17 жовтня, Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук чинного народного депутата Ярослава Дубневича. Він вже знайшовся в лікарні, однак наразі не відомо, в якій саме.

Про це повідомляють НАБУ та Центр протидії корупції.

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Оголошення в розшук

НАБУ оголосило в розшук Дубневича, якого підозрюють в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Оголошення про розшук Дубневича. Фото: t.me/nab_ukraine

Де знайшовся нардеп

Нардеп знайшовся у лікарні, однак він не повідомляє, в якій саме перебуває.

"У Вищому антикорсуді триває засідання у справі народного депутата Ярослава Дубневича та його спільників, яких звинувачують у привласненні 93,2 млн грн філії Укрзалізниці. Оголошений НАБУ у розшук народний депутат Ярослав Дубневич приєднався до засідання через відеоконференцзв'язок", — йдеться у повідомленні.

Судове засідання. Фото: ЦПК

Дубневич заявив, що наразі перебуває в лікарні на території України, однак повідомити точне місце перебування не захотів.

Обвинувачення виступило проти участі нардепа через відеозв’язок. Воно заявило, що Дубневич депутат, тому повинен бути в Києві і може брати участь у засіданні в офлайн форматі. Наразі у прокурора немає інформації про те, що обвинувачений перетнув кордон України.

Суд вирішив задовольнити Дубневичу лише одне засідання через відеозв'язок.

"На майбутнє суд допустив таку можливість тільки в тому разі, якщо Дубневич підтвердить свою неможливість брати участь з будь-якого іншого приміщення суду. Дубневич також подав клопотання про зміну запобіжки. Просить змінити раніше внесену заставу з 86 млн до 56 млн, різницю перерахувати на підтримку ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Допис ЦПК. Фото: скриншот

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату Ярославу Дубневичу на 2,1 млрд грн.