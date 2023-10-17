НАБУ объявила в розыск нардепа Дубневича: тот "нашелся" в больнице

Нардеп Ярослав Дубневич. Фото: Facebook

Сегодня, 17 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск действующего депутата Ярослава Дубневича. Он уже нашелся в больнице, однако пока неизвестно, в какой именно.

Об этом сообщают НАБУ и Центр противодействия коррупции.

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Объявление в розыск

НАБУ объявило в розыск Дубневича, которого подозревают в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

Объявление о розыске Дубневича. Фото: t.me/nab_ukraine

Где нашелся нардеп

Нардеп нашелся в больнице, однако он не сообщает, в какой находится.

"В Высшем антикорсуде продолжается заседание по делу народного депутата Ярослава Дубневича и его сообщников, которых обвиняют в присвоении 93,2 млн грн филиала Укрзализныци. Объявленный НАБУ в розыск народный депутат Ярослав Дубневич присоединился к заседанию через видеоконференцсвязь", — говорится в сообщении.

Судебное заседание. Фото: ГПК

Дубневич заявил, что находится в больнице на территории Украины, однако сообщить точное местонахождение не захотел.

Обвинение выступило против участия нардепа через видеосвязь. Оно заявило, что Дубневич депутат, поэтому должен быть в Киеве и может участвовать в заседании в офлайн формате. Сейчас у прокурора нет информации о том, что обвиняемый пересек границу Украины.

Суд решил удовлетворить Дубневичу только одно заседание по видеосвязи.

"На будущее суд допустил такую возможность только в том случае, если Дубневич подтвердит свою невозможность участвовать из любого другого помещения суда. Дубневич также подал ходатайство об изменении меры пресечения. Просит изменить ранее внесенный залог с 86 млн до 56 млн, разницу перечислить на поддержку ВСУ", — говорится в сообщении.

Пост ЦПК. Фото: скриншот

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении народному депутату Ярославу Дубневичу на 2,1 млрд грн.