Дело экс-президента "Мотор Сечи" Богуслаева передано в суд

Экс-президент завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Фото: открытые источники

Правоохранители завершили досудебное расследование и передали в суд обвинительный акт по экспрезиденту АО "Мотор Сич" и директору Департамента внешнеторговой деятельности предприятия. Их подозревают в работе на Россию.

Об этом сообщает СБУ.

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Детали дела

По данным следствия, руководство завода в Запорожье наладило транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей и запчастей к ним в страну-агрессор. Злоумышленники были задержаны еще в октябре 2022 года.

"Должностные лица действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для оккупационных группировок РФ. Полученную продукцию захватчики использовали для производства и ремонта ударных вертолетов, которые массово применяли для полномасштабного", — отметили в СБУ.

Скриншот сообщения СБУ. Фото: Telegram-канал СБУ

К тому же в апреле 2022 года Богуслаев намеренно заблокировал поставку вертолета для нужд Главного управления разведки Минобороны Украины, добавили в ведомстве.

Он указал своим работникам разобрать воздушное судно на детали, а эксплуатационную документацию скрыть.

Выдвинутые обвинения

Следователи Службы безопасности направили в суд обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Его подчиненного обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Теперь злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Также в рамках уголовного производства был наложен арест на все имущество обвиняемых на общую сумму более 12 миллиардов гривен.

"Речь идет о средствах, недвижимости, корпоративных правах обоих должностных лиц, а также их имуществе, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за границей", — заявили в сообщении СБУ.

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