Богуслаєву оголосили додаткову підозру: у чому ще звинувачують експрезидента "Мотор Січі"
Проросійському бізнесмену із Запоріжжя В’ячеславу Богуслаєву оголосили ще одну підозру. Слідство виявило, що він перешкоджав законній діяльності Збройних сил України під час повномасштабної війни.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Нова підозра
Ексочільнику стратегічно важливої компанії "Мотор Січ" В’ячеславу Богуслаєву оголосили нову підозру.
Його звинуватили у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ст. 114-1 КК України).
Деталі звинувачення Богуслаєва
Слідство встановило, що у квітні 2022 року Богуслаєв наказав співробітникам "Мотор Січі" сховати документи на гелікоптери.
Це було зроблено у відповідь на запит українських військових щодо передачі їм у користування (небезкоштовного) гелікоптерів, які виробляє “Мотор Січ”.
На такий крок Богуслаєв пішов, аби українські льотчики не змогли керувати гвинтокрилами без спеціальних формулярів.
Крім того, проросійський бізнесмен наказав розукомплектувати гелікоптери — зокрема, зняти з них лопаті і заховати.
Нагадаємо, що у жовтні, після затримання, СБУ оголосила підозру Богуслаєву за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ️та ст. 111-2 (пособництво державі-агресору). Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку "Мотор Січ" товарів військового призначення для російської штурмової авіації.
24 жовтня в СБУ повідомили, що Богуслаєв під час війни активно співпрацював із країною-агресором. Докази цієї співпраці оприлюднила Служба безпеки України.
Фото: Олексій Арунян / graty.me