Богуслаеву объявили дополнительное подозрение: в чем еще обвиняют экс-президента "Мотор Січі"

Вячеслав Богуслаев в зале суда

Пророссийскому бизнесмену из Запорожья Вячеславу Богуслаеву объявили еще одно подозрение. Следствие установило, что он препятствовал законной деятельности Вооруженных сил Украины во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Новое подозрение

Эксочителю стратегически важной компании "Мотор Січ" Вячеславу Богуслаеву объявили новое подозрение.

Его обвинили в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ст. 114-1 УК Украины).

Детали обвинения Богуслаева

Следствие установило, что в апреле 2022 года Богуслаев приказал сотрудникам "Мотор Січі" спрятать документы на вертолеты.

Это было сделано в ответ на запрос украинских военных относительно передачи им в пользование (небесплатного) вертолетов, производимых "Мотор Січ".

На такой шаг Богуслаев пошел, чтобы украинские летчики не смогли управлять вертолетами без специальных формуляров.

Кроме того, пророссийский бизнесмен приказал разукомплектовать вертолеты — в частности, снять с них лопасти и спрятать.

Напомним, что в октябре, после задержания, СБУ объявила подозрение Богуслаеву по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору). Задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны "Мотор Січ" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября в СБУ сообщили, что Богуслаев во время войны активно сотрудничал со страной-агрессором. Доказательства этого сотрудничества обнародовала Служба безопасности Украины.

Фото: Алексей Арунян/graty.me