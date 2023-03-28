Богуслаеву объявили дополнительное подозрение: в чем еще обвиняют экс-президента "Мотор Січі"
Пророссийскому бизнесмену из Запорожья Вячеславу Богуслаеву объявили еще одно подозрение. Следствие установило, что он препятствовал законной деятельности Вооруженных сил Украины во время полномасштабной войны.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Новое подозрение
Эксочителю стратегически важной компании "Мотор Січ" Вячеславу Богуслаеву объявили новое подозрение.
Его обвинили в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ст. 114-1 УК Украины).
Детали обвинения Богуслаева
Следствие установило, что в апреле 2022 года Богуслаев приказал сотрудникам "Мотор Січі" спрятать документы на вертолеты.
Это было сделано в ответ на запрос украинских военных относительно передачи им в пользование (небесплатного) вертолетов, производимых "Мотор Січ".
На такой шаг Богуслаев пошел, чтобы украинские летчики не смогли управлять вертолетами без специальных формуляров.
Кроме того, пророссийский бизнесмен приказал разукомплектовать вертолеты — в частности, снять с них лопасти и спрятать.
Напомним, что в октябре, после задержания, СБУ объявила подозрение Богуслаеву по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору). Задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны "Мотор Січ" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
24 октября в СБУ сообщили, что Богуслаев во время войны активно сотрудничал со страной-агрессором. Доказательства этого сотрудничества обнародовала Служба безопасности Украины.
Фото: Алексей Арунян/graty.me