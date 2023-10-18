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Суд объявил приговоры пяти "беркутовцам" по делу Майдана

18 октября 2023 13:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Суд объявил приговоры пяти "беркутовцам" по делу Майдана
"Беркутовцы" на Майдане в 2014 году. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сегодня, 18 октября, Святошинский районный суд Киева объявил приговоры пяти бывшим "беркутовцам". Их обвиняют в расстрелах людей на улице Институтской 20 февраля 2014 года, когда погибли около 50 человек.

Об этом сообщает корреспондентка Суспільного.

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Так, в зале суда было только два обвиняемых — Александр Маринченко и Сергей Тамтура. Остальные находятся в розыске после обмена пленниками с Россией в декабре 2019 года. В Россию тогда бежали Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Вячеслав Аброськин.

  • Заместителю командира полка Олегу Янишевскому назначили пожизненное заключение, его суд признал виновным в убийстве людей. Также он лишается всех званий.
  • Павел Аброскин и Сергей Зинченко также признаны виновными в убийстве людей. Они получили до 15 лет с лишением всех званий и права занимать должности три года.
  • Двое других "беркутовцев", которые остались в Украине — Сергей Тамтура и Александр Маринченко, были оправданы судом.

Реакция стороны защиты

Адвокат Стефан Решко заявил, что на решение о трех подзащитных будут подавать апелляцию.

"Относительно Янишевского — его признали виновным в умышленных убийствах и ему назначили пожизненное наказание. Здесь есть большие вопросы у нас и мы, конечно, в этой части приговор будем апеллировать. Потому что во время судебного разбирательства мы так и не смогли идентифицировать среди многочисленных лиц, которые видели, Янишевского. Но суд пришел к другому выводу, поэтому будем выяснять. И по Аброськину и по Зинченко тоже", — сказал он.

Реакция стороны обвинения

Об обжаловании этого приговора в полном объеме также заявил прокурор Алексей Донской также. В частности, вопросы квалификации и вопросы отдельных обвинений.

"Для нас несколько непонятна логика: если три человека признаны виновными в убийстве, а Маринченко признан виновным в превышении власти и при этом оправдан в убийстве. Та позиция, которую мы доказывали в дебатах и ссылались не на собственные какие-то суждения, а на постановление Верховного суда , которая является обязательной для применения. А в ней четко указано, если есть группа лиц, совершающих преступление, то не столь важно, кто непосредственно совершал убийство, а кто совершал активные или даже пассивные действия. , которая действовала согласованно. Этим всем критериям, исходя из имеющихся доказательств, полностью соответствуют действия этой спецроты беркутовцев 20 февраля", — заявил он.

Оглашение приговора

На оглашении приговора присутствовали родственники погибших участников Революции Достоинства, в частности, Юрий Аксенин — сын Василия Аксенина, получивший пулевое ранение 20 февраля 2014 года и впоследствии скончавшийся в больнице Польши. Он отметил, что будет оспаривать решение суда и добиваться пожизненного заключения всем обвиняемым.

Светлана Чаплинская – жена Героя Небесной Сотни Владимира Чаплинского, погибшего на Майдане 20 февраля 2014 года. Она также не удовлетворена решением суда и планирует его обжаловать.

Напомним, что 16 октября в Генпрокуратуре Украины сообщили о подозрении экскеровству Службы безопасности Украины и 20 сотрудникам ФСБ. Все обвиняемые проходят по делу Евромайдана.

Также мы писали, что ранее в суд передали дело бывших силовиков из Беркута, которые расстреливали активистов. Также ГПУ совместно с СБУ сообщили о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову и двум его приспешницам.

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