Суд оголосив вироки п'ятьом "беркутівцям" у справі Майдану

"Беркутівці" на Майдані у 2014 році. Фото: google.com

Сьогодні, 18 жовтня, Святошинський районний суд Києва оголосив вироки п'ятьом колишнім "беркутівцям". Їх звинувачують у розстрілах людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, коли загинули майже 50 людей.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Читайте також:

Причетні до вбивств на Майдані

Так, у залі суду були лише два обвинувачених — Олександр Маринченко та Сергій Тамтура. Решта перебувають у розшуку після обміну полоненими з Росією в грудні 2019 року. До Росії тоді втекли Олег Янішевський, Сергій Зінченко та В'ячеслав Аброськін.

Заступнику командира полку Олегу Янішевському призначили довічне ув'язнення, його суд визнав винним у вбивстві людей. Також він позбавляється всіх звань.

Павла Аброськіна та Сергія Зінченка також визнано винними у вбивстві людей. Вони отримали до 15 років з позбавленням усіх звань і права обіймати посади три роки.

Двоє інших "беркутівців", які залишились в Україні — Сергій Тамтура й Олександр Маринченко, були виправдані судом.

Реакція сторони захисту

Адвокат Стефан Решко заявив, що на рішення щодо трьох підзахисних подаватимуть апеляцію.

"Стосовно Янішевського — його визнали винним у навмисних вбивствах і йому призначили довічне покарання. Тут є великі питання у нас і ми, звісно, в цій частині вирок будемо апелювати. Тому що під час судового розгляду ми так і не змогли ідентифікувати серед численних осіб, які бачили, Янішевського. Але суд дійшов іншого висновку, тому будемо з'ясовувати. І по Аброськіну і по Зінченку теж", — сказав він.

Реакція сторони обвинувачення

Про оскарження цього вироку в повному обсязі також заявив прокурор Олексій Донський також. Зокрема, питаннях кваліфікації та питання щодо окремих обвинувачень.

"Для нас дещо незрозуміла логіка: якщо трьох осіб визнано винними у вбивстві, а Маринченка визнано винним у перевищенні влади і при цьому виправдано у вбивстві. Та позиція, яку ми доводили у дебатах і посилалися не на власні якісь судження, а на постанову Верховного суду, яка є обов'язковою для застосування. А у ній чітко зазначено, якщо є група осіб, яка вчиняє злочин, то не настільки важливо, хто безпосередньо вчиняв вбивство, а хто вчиняв активні чи навіть пасивні дії. Достатньо того, що це була група, яка діяла узгоджено. Цим усі критеріям, виходячи з тих доказів, які є, повністю відповідають дії цієї спецроти беркутівців 20 лютого", — заявив він.

Оголошення вироку

На оголошенні вироку були присутні родичі загиблих учасників Революції Гідності, Зокрема, Юрій Аксенин — син Василя Аксенина, який отримав кульове поранення 20 лютого 2014 року і згодом помер у лікарні Польщі. Він зазначив, що оскаржуватиме рішення суду і домагатиметься довічного ув'язнення усім обвинуваченим.

Світлана Чаплінська — дружина Героя Небесної Сотні Володимира Чаплінського, який загинув на Майдані 20 лютого 2014 року. Вона також не задоволена рішенням суду і планує його оскаржити.

Нагадаємо, що 16 жовтня у Генпрокуратурі України повідомили про підозру екскерівництву Служби безпеки України та 20 співробітникам ФСБ. Всі звинувачені проходять по справі Євромайдану.

Також ми писали, що раніше до суду передали справу колишніх силовиків з "Беркуту", які розстрілювали активістів. Також ГПУ спільно з СБУ повідомили про підозру колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову та двом його поплічницям.