Суд избрал меру пресечения адвокату, которого задержали вместе с экс-судьей Князевым

ВАСК избрал меру пресечения адвокату, которого подозревают в получении взятки в размере 2.7 млн долларов США. Фото: Facebook/ВАСК

Сегодня, 18 мая, Высший Антикоррупционный суд избрал меру пресечения адвокату, которого вместе с экс-председателем Верховного Суда Князевым разоблачили на получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды. Суд постановил заключение под стражу с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн.

Об этом сообщает САП.

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Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн.

Срок действия меры пресечения — два месяца.

По данным следствия, если залог все-таки будет внесен, то на адвоката будут возложены следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;

не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в территориальное подразделение ДМС свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Напомним, ранее мы писали, что во время обысков экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева не удалось обнаружить около одного миллиона долларов. В прокуратуре отмечают, что средства передавались в два этапа: 3 мая было передано 1 млн 350 тысяч долларов и 15 мая — 450 тысяч долларов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде. По предварительным данным, взятку в размере 2,7 млн долларов США получил председатель суда Всеволод Князев.

Добавим, что судьи Верховного Суда на заседании пленума во вторник, 16 мая, инициировали выражение недоверия председателю Суда Всеволоду Князеву, задержанному за взятку. Подписное письмо подписали 138 судей Верховного Суда из 142 присутствующих.