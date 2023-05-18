Суд обрав запобіжний захід адвокату, якого затримали разом з екссуддею Князєвим

ВАСК обрав запобіжний захід адвокату, якого підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 2.7 млн доларів США. Фото: Facebook/ВАСК

Сьогодні, 18 травня, Вищий Антикорупційний суд обрав запобіжний захід адвокату, якого разом з ексголовою Верховного Суду Князєвим викрили на одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди. Суд постановив тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн.

Про це повідомляє САП.

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Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн.

Строк дії запобіжного заходу — два місяці.

За даними слідства, якщо застава все-таки буде внесена, то на адвоката будуть покладені такі обовʼязки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;

не відлучатися із міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваним у справі та свідками;

здати на зберігання до територіального підрозділу ДМС свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час обшуків ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва не вдалося знайти близько одного мільйона доларів. У прокуратурі зазначають, що кошти передавалися у два етапи: 3 травня було передано 1 млн 350 тисяч доларів і 15 травня — 450 тисяч доларів.

Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар розміром 2,7 млн доларів США отримав голова суду Всеволод Князєв.

Додамо, що судді Верховного Суду на засіданні пленуму у вівторок, 16 травня, ініціювали висловлення недовіри голові Суду Всеволоду Князєву, якого затримали за хабар. Підписний лист підписали 138 суддів Верховного Суду із 142 присутніх.