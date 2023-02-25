СБУ задержала на Харьковщине очередного коллаборанта, фабриковавшего дела против украинцев

Стал криминалистом и помогал искать участников АТО: СБУ задержала коллаборанта в Харьковской области
Служба безопасности Украины нашла на Харьковщине очередного коллаборанта, который во время оккупации Купянска устроился "экспертом" в мвс рф. Мужчина фальсифицировал дела против участников движения сопротивления.
Об этом информирует пресс-служба СБУ.
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Так, по данным следствия, житель Купянска в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков и занял одну из должностей в мвд рф в городе.
"Там его назначили "экспертом" в составе "экспертно-криминалистического отделения" оккупационного органа. В этой должности он участвовал в фабриковании дел против участников движения сопротивления в регионе", — говорится в сообщении.
По данным СБУ, для этого предатель использовал "подброшенные" потерпевшим "вещные доказательства" для оформления необходимых оккупантам "экспертных выводов".
После деоккупации города злоумышленник скрывался от правосудия в одном из местных частных домов. В настоящее время коллаборанту грозит наказание до 15 лет тюрьмы.
Напомним, накануне СБУ задержала еще двух приспешников агрессора в результате контрдиверсионных мер в северных регионах Украины. Среди них бывший мэр из Черниговщины.