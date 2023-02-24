Роздавав інтернет терористам "днр": СБУ викрила інтернет-провайдера, який співпрацював з рф

СБУ

Служба безпеки України викрила провайдера, який роздавав інтернет терористам "днр". Зловмиснику повідомили про підозру.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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До оборудки причетне підприємство у сфері телекомунікаційних послуг, яке працює у тимчасово окупованому Донецьку. Воно тісно співпрацює з місцевою окупаційною адміністрацією.

Комерційна структура надає послуги інтернету та трансляції проросійських телеканалів на території Донецької області. До того ж підприємство регулярно сплачує "податки" до бюджету рф.

Частину прибутків комерсанти "виводили" на підконтрольну українській владі територію. Після цього вони переводили їх в іноземну валюту та незаконно вивозили за кордон.

Для цього зловмисники зареєстрували у Києві однойменне фіктивне підприємство та відкрили понад 30 банківських рахунків.

СБУ провела обшуки в місцях проживання та офісах учасників схеми у Києві та Івано-Франківській області. Правоохоронці виявили майже 5 млн готівки у гривневому еквіваленті та 1,5 млн грн, які були на рахунках п'яти банків.

Незаконну діяльність організували троє керівників донецького інтернет-провайдера.

"У 2014 році, після російського псевдореферендуму, ділки "переоформили" підприємство за "законодавством" країни-агресора і надали свої потужності для встановлення спецобладнання фсб, яке відстежує абонентів, а також почали транслювати антиукраїнський контент", — повідомляє СБУ.

Правоохоронці затримали технічного директора компанії, який перебував на території Прикарпаття. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та оголошення у розшук ще двох співзасновників комерційної структури. За даними слідства, вони переховуються в Донецьку та в одній з країн ЄС.

На все нерухоме майне правопорушників накладено арешт у різних регіонах країни на понад 20 млн грн.

Нагадаємо, Служба безпеки України знешкодила агентуру фсб, яка збирала дані про ЗСУ. Окрім того, поплічники ворога здавали рф дані цивільних об'єктів для майбутніх атак.