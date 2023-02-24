Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Роздавав інтернет терористам "днр": СБУ викрила інтернет-провайдера, який співпрацював з рф arrow

Роздавав інтернет терористам "днр": СБУ викрила інтернет-провайдера, який співпрацював з рф

24 лютого 2023 12:33
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Роздавав інтернет терористам "днр": СБУ викрила інтернет-провайдера, який співпрацював з рф
СБУ
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України викрила провайдера, який роздавав інтернет терористам "днр". Зловмиснику повідомили про підозру. 

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Читайте також:

Деталі

До оборудки причетне підприємство у сфері телекомунікаційних послуг, яке працює у тимчасово окупованому Донецьку. Воно тісно співпрацює з місцевою окупаційною адміністрацією.

Комерційна структура надає послуги інтернету та трансляції проросійських телеканалів на території Донецької області. До того ж підприємство регулярно сплачує "податки" до бюджету рф.

Частину прибутків комерсанти "виводили" на підконтрольну українській владі територію. Після цього вони переводили їх в іноземну валюту та незаконно вивозили за кордон. 

Для цього зловмисники зареєстрували у Києві однойменне фіктивне підприємство та відкрили понад 30 банківських рахунків.

СБУ провела обшуки в місцях проживання та офісах учасників схеми у Києві та Івано-Франківській області. Правоохоронці виявили майже 5 млн готівки у гривневому еквіваленті та 1,5 млн грн, які були на рахунках п'яти банків.

Незаконну діяльність організували троє керівників донецького інтернет-провайдера.

"У 2014 році, після російського псевдореферендуму, ділки "переоформили" підприємство за "законодавством" країни-агресора і надали свої потужності для встановлення спецобладнання фсб, яке відстежує абонентів, а також почали транслювати антиукраїнський контент", — повідомляє СБУ.

Правоохоронці затримали технічного директора компанії, який перебував на території Прикарпаття. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації). 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та оголошення у розшук ще двох співзасновників комерційної структури. За даними слідства, вони переховуються в Донецьку та в одній з країн ЄС.

На все нерухоме майне правопорушників накладено арешт у різних регіонах країни на понад 20 млн грн.

Нагадаємо, Служба безпеки України знешкодила агентуру фсб, яка збирала дані про ЗСУ. Окрім того, поплічники ворога здавали рф дані цивільних об'єктів для майбутніх атак.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

12:36 ​​​​​​​На Херсонщині російські пропагандисти знімають відео про "звірства ЗСУ", — Маляр

12:28 Губернатора Бєлгородської області госпіталізували з проблемами зі шлунком після "бавовни"

12:26 Імпорт електроенергії поступово зменшується: в Укренерго дали позитивний прогноз щодо світла

Ексклюзив

12:21 Чи ожила Бородянка: що відбудували в селищі за рік

Ексклюзив

12:18 З'явився рецепт захисту прикордоння від російських обстрілів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:15 Будинок Русова в приватних руках: Одеса програла суд з Тарпоном

12:15 Кінокомпанії почали роботу над фільмами з франшизи "Володар перснів": чого чекати

12:12 У матчі ПСВ проти Севільї вболівальник вибіг на поле і побився з голкіпером

12:09 Сьогодні Польща відправить в Україну танки Leopard 2, — Bloomberg

12:06 Данія планує розглянути надання Україні літаків

Новина з відео

12:15 Будинок Русова в приватних руках: Одеса програла суд з Тарпоном

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Новина з відео

11:51 Камалія презентувала кліп на пісню "Світло є!", в якому з'явились її чоловік та доньки

Новина з відео

10:51 "Я живий": Мюслі UA запрем'єрили запальний трек з висловами зіркового захисника України

Новина з відео

10:25 Макс Барських на роковини війни презентував зворушливу пісню-посвяту "Мамо, не плач"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:07 Готують "сюрпризи": у Повітряних силах розповіли про загрозу ракетного обстрілу

Новина з відео

08:41 "Ми стоїмо рік і знаємо — за кожне завтра треба битися": звернення Президента до роковин вторгнення

Новина з відео

07:25 "Рік болю, жалю, віри та єдності": Зеленський нагадав, як Україна прожила перший рік великої війни

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

Новина з відео

23:52 У Парижі Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Рік великої війни

11:49 Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Рік великої війни

08:20 Як бізнес в Україні пережив перший рік війни

Рік великої війни

07:23 Як змінилося ставлення до Усика та Ломаченка за рік війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

07:15 Знаменитості, які захищають Україну в лавах ЗСУ від окупантів

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

Рік великої війни

06:00 Нова війна за старими правилами: як за рік змінилися дві армії

Рік великої війни

18:20 "Війна в Україні створила потужну армію і президента. Можливо, занадто потужного Зеленського. Але це добре", — Олександр Мотиль

Рік великої війни

17:45 Рік війни: погляд з Ізраїлю

Актуальне по темі

None 24 Лютий 12:31

Губернатора Бєлгородської області госпіталізували з проблемами зі шлунком після "бавовни"

None 24 Лютий 12:27

Імпорт електроенергії поступово зменшується: в Укренерго дали позитивний прогноз щодо світла

None 24 Лютий 12:21

Чи ожила Бородянка: що відбудували в селищі за рік

None 24 Лютий 12:03

З'явився рецепт захисту прикордоння від російських обстрілів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB