СБУ ліквідувала ворожу агентуру, яка коригувала удари рф по лікарнях у південних регіонах

Кадри затримання

Служба безпеки України знешкодила агентуру фсб, яка збирала дані про ЗСУ. Окрім того, поплічники ворога здавали рф дані цивільних об'єктів для майбутніх атак.

Про це інформує пресслужба відомства.

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Так, за даними СБУ, агенти кремля збирали розвіддані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та правоохоронних органів України на території південних регіонів нашої держави. Один із зловмисників навіть маскував свою злочинну діяльність під виглядом волонтера.

"Під приводом доставки допомоги на фронт він прибував на позиції українських захисників, де збирав розвіддані на користь країни-агресора", — йдеться у повідомленні.

Також агенти об’їжджали прифронтову місцевість та передавали ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ, зокрема місцевих лікарень. Всі ці дані ворог використовував для подальших атак.

Встановлено, що саме за "наводкою" російської агентури загарбники здійснили серію обстрілів медзакладів на півдні України.

Наразі зловмисникам загрожує покарання — 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні суд виніс вирок двом агентам рф, які допомагали окупантам захопити місто Лисичанськ та "зливали" позиції ЗСУ у Харкові.