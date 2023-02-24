СБУ ликвидировала вражескую агентуру, корректировавшую удары рф по больницам в южных регионах

Кадры задержания

Служба безопасности Украины обезвредила агентуру ФСБ, которая собирала данные об ВСУ. Кроме того, приспешники врага сдавали россии данные гражданских объектов для будущих атак.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Так, по данным СБУ, агенты кремля собирали разведданные о местах дислокации подразделений ВСУ и правоохранительных органов Украины на территории южных регионов нашего государства. Один из злоумышленников даже маскировал свою преступную деятельность под видом волонтера.

"Под поводом доставки помощи на фронт он прибывал на позиции украинских защитников, где собирал разведданные в пользу страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Также агенты объезжали прифронтовую местность и передавали врагу координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений, включая местные больницы. Все эти данные враг использовал для дальнейших атак.

Установлено, что именно по "наводке" российской агентуры захватчики совершили серию обстрелов медучреждений на юге Украины.

Злоумышленникам грозит наказание — 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, накануне суд вынес приговор двум агентам рф, которые помогали оккупантам захватить город Лисичанск и "сливали" позиции ВСУ в Харькове.