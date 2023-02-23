Двоє зрадників, які "зливали" ворогу позиції ЗСУ, отримали по 15 років в'язниці
Суд виніс вирок двом агентів рф, які допомагали окупантам захопити місто Лисичанськ та "зливали" позиції ЗСУ у Харкові. Чоловіки проведуть 15 років у в'язниці.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
-
"Бути фонтану чи ні?": в Одесі оголосили архітектурний конкурс з реконструкції Катерининської площі
-
Росіяни чинять тиск: окупанти не можуть змусити частину персоналу ЗАЕС працювати на них
-
Катував сімʼю з маленькою дитиною на Чернігівщині: в Україні судитимуть військового рф
-
"Ашан" поповнив список НАЗК міжнародних спонсорів війни: деталі
-
Китай може підтримати росію, але він не союзник кремля, — Ауслендер
-
Справжній європеєць: в Одеському зоопарку поповнення
-
Геймери оцінять: Microsoft анонсував Xbox у вигляді печива
-
Ілля Забарний ще довго не зможе грати за "Борнмут": що сталося із захисником
-
Яке прізвисько в школі отримала єдина донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принцеса Шарлотта
-
Мешканці ТОТ, які погодились на паспорт рф, отримують спеціальну позначку в документі від окупантів
Подробиці
Як розповіли в СБУ, за вказівкою агресора вони збирали розвіддані про базування та передислокацію підрозділів Сил оборони у боях на східному фронті.
"Насамперед їх цікавили точні координати бойових позицій українських захисників в районах Харкова та Лисичанська. Цю інформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів та штурму населених пунктів в обох регіонах", — йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ затримали агентів у результаті спецоперацій у Харківській та Луганській областях в березні і травні минулого року.
За матеріалами Служби безпеки, суд призначив їм 15 років ув’язнення.
Як свідчать дані слідства, один із зловмисників допомагав окупантам захоплювати Лисичанськ. Для цього він приховано збирав і передавав загарбникам місцерозташування укріпрайонів та вогневих позицій українських оборонців.
Інший злочинець — інженер однієї з філій комунального підприємства "Харківські теплові мережі".
"Після початку повномасштабного вторгнення він "інформував" агресора про розміщення бронетехніки ЗСУ на території регіону, а також коригував ворожі удари по об’єктах критичної інфраструктури", — розповіли в СБУ.
Як зазначають у спецслужбі, обидва зрадники передавали розвіддані на тимчасово окуповану частину сходу України через "зв’язкових", які входили до складу 1-го і 2-го армійських корпусів південного військового округу зс рф.
Для комунікації використовували анонімні месенджери та заборонені соцмережі, а локації українських об’єктів надсилали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Нагадаємо, раніше зрадники, які зливали позиції ЗСУ на Донеччині, отримали до 10 років ув'язнення.
Також повідомлялося, що десять бойовиків "ЛНР" і "ДНР" проведуть від 13 до 15 років за ґратами. Вони брали безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку.