Двоє зрадників, які "зливали" ворогу позиції ЗСУ, отримали по 15 років в'язниці

Суд ухвалив рішення шодо двох зрадників

Суд виніс вирок двом агентів рф, які допомагали окупантам захопити місто Лисичанськ та "зливали" позиції ЗСУ у Харкові. Чоловіки проведуть 15 років у в'язниці.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Подробиці

Як розповіли в СБУ, за вказівкою агресора вони збирали розвіддані про базування та передислокацію підрозділів Сил оборони у боях на східному фронті.

"Насамперед їх цікавили точні координати бойових позицій українських захисників в районах Харкова та Лисичанська. Цю інформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів та штурму населених пунктів в обох регіонах", — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали агентів у результаті спецоперацій у Харківській та Луганській областях в березні і травні минулого року.

За матеріалами Служби безпеки, суд призначив їм 15 років ув’язнення.

Як свідчать дані слідства, один із зловмисників допомагав окупантам захоплювати Лисичанськ. Для цього він приховано збирав і передавав загарбникам місцерозташування укріпрайонів та вогневих позицій українських оборонців.

Інший злочинець — інженер однієї з філій комунального підприємства "Харківські теплові мережі".

"Після початку повномасштабного вторгнення він "інформував" агресора про розміщення бронетехніки ЗСУ на території регіону, а також коригував ворожі удари по об’єктах критичної інфраструктури", — розповіли в СБУ.

Як зазначають у спецслужбі, обидва зрадники передавали розвіддані на тимчасово окуповану частину сходу України через "зв’язкових", які входили до складу 1-го і 2-го армійських корпусів південного військового округу зс рф.

Для комунікації використовували анонімні месенджери та заборонені соцмережі, а локації українських об’єктів надсилали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше зрадники, які зливали позиції ЗСУ на Донеччині, отримали до 10 років ув'язнення.

Також повідомлялося, що десять бойовиків "ЛНР" і "ДНР" проведуть від 13 до 15 років за ґратами. Вони брали безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку.