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Двоє зрадників, які "зливали" ворогу позиції ЗСУ, отримали по 15 років в'язниці

23 лютого 2023 14:34
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Двоє зрадників, які "зливали" ворогу позиції ЗСУ отримали по 15 років в'язниці
Суд ухвалив рішення шодо двох зрадників
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Суд виніс вирок двом агентів рф, які допомагали окупантам захопити місто Лисичанськ та "зливали" позиції ЗСУ у Харкові. Чоловіки проведуть 15 років у в'язниці. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ

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Подробиці 

Як розповіли в СБУ, за вказівкою агресора вони збирали розвіддані про базування та передислокацію підрозділів Сил оборони у боях на східному фронті.

"Насамперед їх цікавили точні координати бойових позицій українських захисників в районах Харкова та Лисичанська. Цю інформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів та штурму населених пунктів в обох регіонах", — йдеться у повідомленні. 

Співробітники СБУ затримали агентів у результаті спецоперацій у Харківській та Луганській областях в березні і травні минулого року.

За матеріалами Служби безпеки, суд призначив їм 15 років ув’язнення.

Як свідчать дані слідства, один із зловмисників допомагав окупантам захоплювати Лисичанськ. Для цього він приховано збирав і передавав загарбникам місцерозташування укріпрайонів та вогневих позицій українських оборонців.

Інший злочинець — інженер однієї з філій комунального підприємства "Харківські теплові мережі".

"Після початку повномасштабного вторгнення він "інформував" агресора про розміщення бронетехніки ЗСУ на території регіону, а також коригував ворожі удари по об’єктах критичної інфраструктури", — розповіли в СБУ. 

Як зазначають у спецслужбі, обидва зрадники передавали розвіддані на тимчасово окуповану частину сходу України через "зв’язкових", які входили до складу 1-го і 2-го армійських корпусів південного військового округу зс рф.

Для комунікації використовували анонімні месенджери та заборонені соцмережі, а локації українських об’єктів надсилали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше зрадники, які зливали позиції ЗСУ на Донеччині, отримали до 10 років ув'язнення

Також повідомлялося, що десять бойовиків "ЛНР" і "ДНР" проведуть від 13 до 15 років за ґратами. Вони брали безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку.

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