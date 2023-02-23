Двое предателей, которые "сливали" врагу позиции ВСУ получили по 15 лет тюрьмы

Суд принял решение о двух изменниках

Суд вынес приговор двум агентам россии, которые помогали оккупантам захватить город Лисичанск и "сливали" позиции ВСУ в Харькове. Мужчины проведут 15 лет в тюрьме.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как рассказали в СБУ, по указанию агрессора они собирали разведданные о базировании и передислокации подразделений Сил обороны в боях на восточном фронте.

"Прежде всего, их интересовали точные координаты боевых позиций украинских защитников в районах Харькова и Лисичанска. Эту информацию оккупанты использовали для подготовки и проведения прицельных ракетно-артиллерийских обстрелов и штурма населенных пунктов в обоих регионах", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали агентов в результате спецопераций в Харьковской и Луганской областях в марте и мае прошлого года.

По материалам Службы безопасности суд назначил им 15 лет заключения.

Как свидетельствуют данные следствия, один из злоумышленников помогал оккупантам захватывать Лисичанск. Для этого он скрыто собирал и передавал захватчикам месторасположение укрепрайонов и огневых позиций украинских защитников.

Другой преступник – инженер одного из филиалов коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети".

"После начала полномасштабного вторжения он "информировал" агрессора о размещении бронетехники ВСУ на территории региона, а также корректировал вражеские удары по объектам критической инфраструктуры", — рассказали в СБУ.

Как отмечают в спецслужбе, оба предателя передавали разведданные на временно оккупированную часть востока Украины через "связных", входивших в состав 1-го и 2-го армейских корпусов южного военного округа с рф.

Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры и запрещенные соцсети, а локации украинских объектов посылали в виде электронных координат с фотоматериалами.

На основании собранных улик суд признал злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, ранее предатели, которые сливали позиции ВСУ в Донецкой области, получили до 10 лет заключения.

Также сообщалось, что десять боевиков "ЛНР" и "ДНР" проведут от 13 до 15 лет за решеткой. Они принимали непосредственное участие в боевых действиях против сил обороны на Запорожском направлении.