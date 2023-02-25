СБУ затримала на Харківщині чергового колаборанта, який фабрикував справи проти українців

Кадри затримання

Служба безпеки України знайшла на Харківщині чергового колаборанта, який під час окупації Куп'янська влаштувався "експертом" до мвс рф. Чоловік фальсифікував справи проти учасників руху опору.

Про це інформує пресслужба СБУ.

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Так, за даними слідства, житель Куп'янська на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників і оголив одну з посад в мвс рф у місті.

"Там його призначили "експертом" у складі "експертно-криміналістичного відділення" окупаційного органу. На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти учасників руху опору в регіоні", — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, для цього зрадник використовував "підкинуті" потерпілим "речові докази" для оформлення необхідних оккупантам "експертних висновків".

Після деокупації міста зловмисник переховувався від правосуддя в одному з місцевих приватних будинків. Наразі колаборанту загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, напередодні СБУ затримала ще двох поплічників агресора у результаті контрдиверсійних заходів у північних регіонах України. Серед них — колишній мер з Чернігівщини.