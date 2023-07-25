Стало известно, какой город "лидирует" по количеству нелегальных игровых автоматов
На сегодняшний день в Украине существует не менее 217 нелегальных залов игровых автоматов. В списке "лидируют" три украинских города.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Незаконная деятельность игорного бизнеса
"На прошлой неделе от ВСК отправили на БЭБ и КРАИЛ адреса 217-ти пунктов по всей Украине незаконных игорных заведений", — рассказывает депутат.
Первое место в списке "лидеров" по количеству нелегальных залов игровых автоматов занимает столица Украины — Киев. Там известно о 106 таких заведениях.
Второе и третье место возглавляют Одесса и Днепр соответственно.
Железняк добавляет, что ожидают данные по поводу нелегального игрового бизнеса по Львову.
Напомним, во Львове осудили наркодельца, который переправил в Украину более полутонны героина.
Добавим, что столичный чиновник организовал незаконную работу аттракционов.