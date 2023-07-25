Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Стало известно, какой город "лидирует" по количеству нелегальных игровых автоматов arrow

Стало известно, какой город "лидирует" по количеству нелегальных игровых автоматов

25 июля 2023 13:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Какой город "лидирует" по количеству нелегальных игровых автоматов
Мужчина в игровом зале автоматов. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На сегодняшний день в Украине существует не менее 217 нелегальных залов игровых автоматов. В списке "лидируют" три украинских города.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Читайте также:

Незаконная деятельность игорного бизнеса

"На прошлой неделе от ВСК отправили на БЭБ и КРАИЛ адреса 217-ти пунктов по всей Украине незаконных игорных заведений", — рассказывает депутат.

Первое место в списке "лидеров" по количеству нелегальных залов игровых автоматов занимает столица Украины — Киев. Там известно о 106 таких заведениях.

Второе и третье место возглавляют Одесса и Днепр соответственно.

Железняк добавляет, что ожидают данные по поводу нелегального игрового бизнеса по Львову.

null
Сообщение Железняка. Фото: скриншот

Напомним, во Львове осудили наркодельца, который переправил в Украину более полутонны героина.

Добавим, что столичный чиновник организовал незаконную работу аттракционов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

08:50 Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

04:45 Есть хитрый нюанс: что делать, если военкомы запрещают снимать вручение повестки

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз