Какой город "лидирует" по количеству нелегальных игровых автоматов

Мужчина в игровом зале автоматов. Фото: google

На сегодняшний день в Украине существует не менее 217 нелегальных залов игровых автоматов. В списке "лидируют" три украинских города.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

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Незаконная деятельность игорного бизнеса

"На прошлой неделе от ВСК отправили на БЭБ и КРАИЛ адреса 217-ти пунктов по всей Украине незаконных игорных заведений", — рассказывает депутат.

Первое место в списке "лидеров" по количеству нелегальных залов игровых автоматов занимает столица Украины — Киев. Там известно о 106 таких заведениях.

Второе и третье место возглавляют Одесса и Днепр соответственно.

Железняк добавляет, что ожидают данные по поводу нелегального игрового бизнеса по Львову.

Сообщение Железняка. Фото: скриншот

Напомним, во Львове осудили наркодельца, который переправил в Украину более полутонны героина.

Добавим, что столичный чиновник организовал незаконную работу аттракционов.