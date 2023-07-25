Переправив до України понад півтонни героїну: у Львові засудили наркоділка
Громадянина Туреччини Отера Хакі засудили за переправу рекордної кількості героїну в Україну. Так, Залізничний районний суд Львова визнав чоловіка винним у скоєнні злочину у складі банди наркоділків.
Про це пише ZAXID.NET
Як СБУ перехопила нелегальний "товар"
У січні 2021 року СБУ повідомила про успішне попередження контрабанди — рекордної партії героїну до країн Європейського Союзу.
Громадяни Туреччини організували ввезення на територію України героїну на судні, яке прибуло до Одеського морського торгівельного порту ще у грудні 2020 року. Наркотик приховали в контейнері серед їжі.
Далі ж за діями зловмисників спостерігала СБУ. Так, громадян Туреччини затримали, коли ті фасували наркотики в орендованому складському приміщенні. Цього ж дня у Львові затримали одного з організаторів наркотрафіку.
Після фасування наркоділки планували переправити героїн до ЄС, під виглядом дипломатичного вантажу.
"Під час слідчих дій правоохоронці виявили 1035 кг речовини, підготовленої до транспортування. Проведення експрес-тестів дало можливість встановили, що це героїн", — йдеться у повідомленні СБУ.
Яке покарання наркоділкам призначив суд
Як інформує ZAXID.NET, Залізничний районний суд Львова виніс вирок одному із наркоділків —громадянину Туреччини Отеру Хакі. У вироку суду вказано, що чоловік уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Справу розглянула колегія суддів за участі Андрія Кирилюка, Сергія Колодяжного та Дмитра Боровкова.
Дослідивши матеріали справи, судді визнали Отера Хакі винним у зберіганні та контрабанді наркотиків в особливо великих розмірах. Чоловіку призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі із конфіскацією майна. На вирок може бути подана апеляція.
Нагадаємо, днями стало відомо, що мешканець Одещини зберігав вдома зброю та наркотики.