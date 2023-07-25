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Переправив до України понад півтонни героїну: у Львові засудили наркоділка

25 липня 2023 11:38
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Валерія Пержун
редактор
Переправив до України понад півтонни героїну: у Львові засудили наркоділка
Затримання угрупування наркоділків. Фото: СБУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Громадянина Туреччини Отера Хакі засудили за переправу рекордної кількості героїну в Україну. Так, Залізничний районний суд Львова визнав чоловіка винним у скоєнні злочину у складі банди наркоділків

Про це пише ZAXID.NET

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У січні 2021 року СБУ повідомила про успішне попередження контрабанди — рекордної партії героїну до країн Європейського Союзу.

Громадяни Туреччини організували ввезення на територію України героїну на судні, яке прибуло до Одеського морського торгівельного порту ще у грудні 2020 року. Наркотик приховали в контейнері серед їжі.

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Розфасований героїн. Фото: СБУ

Далі ж за діями зловмисників спостерігала СБУ. Так, громадян Туреччини затримали, коли ті фасували наркотики в орендованому складському приміщенні. Цього ж дня у Львові затримали одного з організаторів наркотрафіку.

Після фасування наркоділки планували переправити героїн до ЄС, під виглядом дипломатичного вантажу.

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Наліпка "дипломатичний вантаж", яку зловмисники планували почепити на героїн. Фото: СБУ

"Під час слідчих дій правоохоронці виявили 1035 кг речовини, підготовленої до транспортування. Проведення експрес-тестів дало можливість встановили, що це героїн", — йдеться у повідомленні СБУ.

Яке покарання наркоділкам призначив суд

Як інформує ZAXID.NET, Залізничний районний суд Львова виніс вирок одному із наркоділків —громадянину Туреччини Отеру Хакі. У вироку суду вказано, що чоловік уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Справу розглянула колегія суддів за участі Андрія Кирилюка, Сергія Колодяжного та Дмитра Боровкова.

Дослідивши матеріали справи, судді визнали Отера Хакі винним у зберіганні та контрабанді наркотиків в особливо великих розмірах. Чоловіку призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі із конфіскацією майна. На вирок може бути подана апеляція. 

Нагадаємо, днями стало відомо, що мешканець Одещини зберігав вдома зброю та наркотики.

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