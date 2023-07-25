Переправил в Украину более полутонны героина: во Львове осудили наркодельца
Гражданин Турции Отер Хаки осужден за переправу рекордного количества героина в Украину. Так, Железнодорожный районный суд Львова признал мужчину виновным в совершении преступления в составе банды наркодельцов.
Об этом пишет ZAXID.NET
Как СБУ перехватила нелегальный "товар"
В январе 2021 года СБУ сообщила об успешном перехвате контрабанды – рекордной партии героина в страны Европейского Союза.
Граждане Турции организовали ввоз на территорию Украины героина на судне, прибывшем в Одесский морской торговый порт еще в декабре 2020 года. Наркотик спрятали в контейнере среди еды.
Далее же за действиями злоумышленников наблюдала СБУ. Так, граждан Турции задержали, когда те фасовали наркотики в арендованном складском помещении. В этот же день во Львове был задержан один из организаторов наркотрафика.
После фасовки наркодельцы планировали переправить героин в ЕС, под видом дипломатического груза.
"В ходе следственных действий правоохранители обнаружили 1035 кг вещества, подготовленного к транспортировке. Проведение экспресс-тестов позволило установить, что это героин" , — говорится в сообщении СБУ.
Какое наказание наркодельцам назначил суд
Как сообщает ZAXID.NET, Железнодорожный районный суд Львова вынес приговор одному из наркодельцов — гражданину Турции Отеру Хаки. В приговоре суда указано, что мужчина заключил соглашение о признании виновности прокурора. Дело рассмотрела коллегия судей с участием Андрея Кирилюк, Сергея Колодяжного и Дмитрия Боровкова.
Исследовав материалы дела, судьи признали Отера Хаки виновным в хранении и контрабанде наркотиков в особо крупных размерах. Мужчине назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. На приговор может быть подана апелляция.
Напомним, на днях стало известно, что житель Одесской области хранил дома оружие и наркотики.