Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Переправил в Украину более полутонны героина: во Львове осудили наркодельца arrow

Переправил в Украину более полутонны героина: во Львове осудили наркодельца

25 июля 2023 11:38
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Переправил в Украину более полутонны героина: во Львове осудили наркодельца
Задержание группировки наркодельцов. Фото: СБУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Гражданин Турции Отер Хаки осужден за переправу рекордного количества героина в Украину. Так, Железнодорожный районный суд Львова признал мужчину виновным в совершении преступления в составе банды наркодельцов.

Об этом пишет ZAXID.NET

Читайте также:

Как СБУ перехватила нелегальный "товар"

В январе 2021 года СБУ сообщила об успешном перехвате контрабанды – рекордной партии героина в страны Европейского Союза.

Граждане Турции организовали ввоз на территорию Украины героина на судне, прибывшем в Одесский морской торговый порт еще в декабре 2020 года. Наркотик спрятали в контейнере среди еды.

null
Расфасованный героин. Фото: СБУ

Далее же за действиями злоумышленников наблюдала СБУ. Так, граждан Турции задержали, когда те фасовали наркотики в арендованном складском помещении. В этот же день во Львове был задержан один из организаторов наркотрафика.

После фасовки наркодельцы планировали переправить героин в ЕС, под видом дипломатического груза.

null
Наклейка "дипломатический груз", которую злоумышленники планировали повесить на героин. Фото: СБУ

"В ходе следственных действий правоохранители обнаружили 1035 кг вещества, подготовленного к транспортировке. Проведение экспресс-тестов позволило установить, что это героин" , — говорится в сообщении СБУ.

Какое наказание наркодельцам назначил суд

Как сообщает ZAXID.NET, Железнодорожный районный суд Львова вынес приговор одному из наркодельцов — гражданину Турции Отеру Хаки. В приговоре суда указано, что мужчина заключил соглашение о признании виновности прокурора. Дело рассмотрела коллегия судей с участием Андрея Кирилюк, Сергея Колодяжного и Дмитрия Боровкова.

Исследовав материалы дела, судьи признали Отера Хаки виновным в хранении и контрабанде наркотиков в особо крупных размерах. Мужчине назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. На приговор может быть подана апелляция.

Напомним, на днях стало известно, что житель Одесской области хранил дома оружие и наркотики.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

08:50 Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны

Новость с видео

04:45 Есть хитрый нюанс: что делать, если военкомы запрещают снимать вручение повестки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз