Переправил в Украину более полутонны героина: во Львове осудили наркодельца

Задержание группировки наркодельцов. Фото: СБУ

Гражданин Турции Отер Хаки осужден за переправу рекордного количества героина в Украину. Так, Железнодорожный районный суд Львова признал мужчину виновным в совершении преступления в составе банды наркодельцов.

Об этом пишет ZAXID.NET

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В январе 2021 года СБУ сообщила об успешном перехвате контрабанды – рекордной партии героина в страны Европейского Союза.

Граждане Турции организовали ввоз на территорию Украины героина на судне, прибывшем в Одесский морской торговый порт еще в декабре 2020 года. Наркотик спрятали в контейнере среди еды.

Расфасованный героин. Фото: СБУ

Далее же за действиями злоумышленников наблюдала СБУ. Так, граждан Турции задержали, когда те фасовали наркотики в арендованном складском помещении. В этот же день во Львове был задержан один из организаторов наркотрафика.

После фасовки наркодельцы планировали переправить героин в ЕС, под видом дипломатического груза.

Наклейка "дипломатический груз", которую злоумышленники планировали повесить на героин. Фото: СБУ

"В ходе следственных действий правоохранители обнаружили 1035 кг вещества, подготовленного к транспортировке. Проведение экспресс-тестов позволило установить, что это героин" , — говорится в сообщении СБУ.

Какое наказание наркодельцам назначил суд

Как сообщает ZAXID.NET, Железнодорожный районный суд Львова вынес приговор одному из наркодельцов — гражданину Турции Отеру Хаки. В приговоре суда указано, что мужчина заключил соглашение о признании виновности прокурора. Дело рассмотрела коллегия судей с участием Андрея Кирилюк, Сергея Колодяжного и Дмитрия Боровкова.

Исследовав материалы дела, судьи признали Отера Хаки виновным в хранении и контрабанде наркотиков в особо крупных размерах. Мужчине назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. На приговор может быть подана апелляция.

Напомним, на днях стало известно, что житель Одесской области хранил дома оружие и наркотики.