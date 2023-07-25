Яке місто "лідирує" за кількістю нелегальних гральних автоматів

Чоловік у гральній залі автоматів. Фото: google

На сьогоднішній день в Україні існує щонайменше 217 нелегальних залів гральних автоматів. У списку "лідирують" три українські міста.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

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"На минулому тижні від ТСК відправили на БЕБ та КРАІЛ адреси 217-ти пунктів по всій Україні незаконних гральних закладів", — розповідає депутат.

Відтак, перше місце у списку "лідерів" за кількістю нелегальних залів гральних автоматів посідає столиця України — Київ. Там відомо про 106 таких закладів.

Друге і третє місце очолює Одеса і Дніпро відповідно.

Железняк додає, що наразі очікують дані з приводу нелегального грального бізнесу по Львову.

Повідомлення Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові засудили наркоділка, який переправив до України понад півтонни героїну.

Додамо, що столичний посадовцець організував незаконну роботу атракціонів.