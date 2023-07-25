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Стало відомо, яке місто "лідирує" за кількістю нелегальних гральних автоматів

25 липня 2023 13:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Яке місто "лідирує" за кількістю нелегальних гральних автоматів
Чоловік у гральній залі автоматів. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На сьогоднішній день в Україні існує щонайменше 217 нелегальних залів гральних автоматів. У списку "лідирують" три українські міста. 

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. 

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"На минулому тижні від ТСК відправили на БЕБ та КРАІЛ адреси 217-ти пунктів по всій Україні незаконних гральних закладів", — розповідає депутат. 

Відтак, перше місце у списку "лідерів" за кількістю нелегальних залів гральних автоматів посідає столиця України — Київ. Там відомо про 106 таких закладів. 

Друге і третє місце очолює Одеса і Дніпро відповідно. 

Железняк додає, що наразі очікують дані з приводу нелегального грального бізнесу по Львову. 

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Повідомлення Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові засудили наркоділка, який переправив до України понад півтонни героїну.

Додамо, що столичний посадовцець організував незаконну роботу атракціонів. 

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