Стало відомо, яке місто "лідирує" за кількістю нелегальних гральних автоматів
На сьогоднішній день в Україні існує щонайменше 217 нелегальних залів гральних автоматів. У списку "лідирують" три українські міста.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.
Незаконна діяльність грального бізнесу
"На минулому тижні від ТСК відправили на БЕБ та КРАІЛ адреси 217-ти пунктів по всій Україні незаконних гральних закладів", — розповідає депутат.
Відтак, перше місце у списку "лідерів" за кількістю нелегальних залів гральних автоматів посідає столиця України — Київ. Там відомо про 106 таких закладів.
Друге і третє місце очолює Одеса і Дніпро відповідно.
Железняк додає, що наразі очікують дані з приводу нелегального грального бізнесу по Львову.
Нагадаємо, у Львові засудили наркоділка, який переправив до України понад півтонни героїну.
Додамо, що столичний посадовцець організував незаконну роботу атракціонів.