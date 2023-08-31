Дело Тандыра: адвокат объяснил цель тайных переводов на счета вдовы нацгвардейца

Адвокат семьи погибшего нацгвардейца оставил деньги, которые могут быть от семьи Тандыра, на столе его защиты. Киев. 18 августа 2023 г. Фото: Суспільне

Семья судьи Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца, присылала помощь его жене. Они хотели использовать этот факт в суде при рассмотрении вопроса об освобождении судьи из-под стражи.

Об этом в эфире программы "Невідворотне покарання" рассказал адвокат Виталий Сердюк.

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Дело Тандыра

По словам адвоката, семья не хотела уладить отношения с родными погибшего нацгвардейца, когда перечисляла средства. А лишь хотела использовать это в своих целях.

Еще 16 августа супруга погибшего Анна Бондаренко сообщила, что нашла на своем счету анонимные перечисления, которые могут быть от семьи судьи Тандыра. По ее словам, на ее банковскую карту поступило четыре анонимных перевода 30 мая и 1 июня. Общая сумма — 18 тысяч гривен.

"После проведения проверки банковских счетов выяснилось, что было от семьи Тандыра отправлено 18 тысяч гривен. Оплата этих сумм производилась не для того, чтобы компенсировать нанесенный ущерб или примириться с семьей Бондаренко. А для того, чтобы использовать этот факт в суде при рассмотрении вопроса об освобождении Тандыра из-под стражи", – заявил адвокат Виталий Сердюк.

Узнав, что деньги могут быть от семьи Тандыра, супруга погибшего решила вернуть их адвокатам судьи.

Что натворил Тандыр

В ночь на 26 мая 2023 года чиновник сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

Позже стало известно, что он превысил скорость в 20 раз. Судья ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.

Кроме того, скандальный судья пытался сфальсифицировать экспертизу. Вместо мочи сдал на анализ воду и слюну.

Судья Тандыр будет находиться в СИЗО как минимум до 9 сентября.

Напомним, Высший совет правосудия временно отстранил судью Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, от судебной деятельности. Это решение связано с привлечением судьи Тандыра к уголовной ответственности.