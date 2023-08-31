Справа Тандира: адвокат пояснив мету таємних переказів на рахунки вдови нацгвардійця

Адвокат родини загиблого нацгвардійця залишив гроші, які можуть бути від родини Тандира, на столі його захисту. Київ. 18 серпня 2023 р. Фото: Суспільне

Родина судді Тандира, що збив насмерть нацгвардійця, надсилала допомогу його дружині, щоб використати цей факт у суді під час розгляду питання про звільнення його з-під варти.

Про це в етері програми "Невідворотне покарання" розповів адвокат Віталій Сердюк.

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Справа Тандира

За словами адвоката, родина аж ніяк не хотіла владнати стосунки з рідними загиблого нацгвардійця, коли перераховувала кошти. А лише хотіла використати це у власних цілях.

Ще 16 серпня дружина загиблого Анна Бондаренко повідомила, що знайшла на своєму рахунку анонімні перекази, які можуть бути від родини судді Тандира. За її словами, на її банківську картку надійшло чотири анонімні перекази 30 травня та 1 червня. Загальна сума ― 18 тисяч гривень.

"Після проведення перевірки банківських рахунків зʼясувалось, що було від родини Тандира надіслано 18 тисяч гривень. Оплати цих сум відбувалась не для того, щоб компенсувати завдану шкоду або примиритись з родиною Бондаренка. А для того, щоб використати цей факт у суді під час розгляду питання про звільнення Тандира з-під варти", – заявив адвокат Віталій Сердюк.

Дізнавшись, що кошти можуть бути від родини Тандира, дружина загиблого вирішила повернути їх адвокатам судді.

Що накоїв Тандир

У ніч проти 26 травня 2023 року посадовець збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Пізніше стало відомо, що він перевищив швидкість у 20 разів. Суддя їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту.

Окрім цього, скандальний суддя намагався сфальсифікувати експертизу. Відтак, замість сечі здав на аналіз воду та слину.

Суддя Тандир перебуватиме у СІЗО щонайменше до 9 вересня.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця на блокпосту, від судової діяльності. Це рішення пов'язане з притягненням судді Тандира до кримінальної відповідальності.