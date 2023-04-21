Скандальные закупки: ДБР вручило новое подозрение бывшему заместителю министра обороны Украины

Рабочее собрание Государственного бюро расследований. Фото: скриншот с видео

Сотрудники ДБР совместно с НАБУ сообщили новое подозрение бывшему заместителю министра обороны Украины и бывшему и.о. директора Департамента государственных закупок и снабжение материальными ресурсами Минобороны Украины. Они наживались на покупке продуктов для армии.

Об этом информирует Государственное бюро расследований.

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Подозрение бывшему заместителю министра обороны Украины

Отмечается, что в декабре 2020 — январе 2021 года руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных сил Украины на 2021 год. В последствии, по указанию заместителя министра обороны Украины, он незаконно подписал 8 дополнительных соглашений с поставщиками с заведомо невыгодными для ВСУ условиями.

В октябре 2021 года ДБР разоблачило сделку и передало дело в НАБУ.

Умышленные противоправные действия должностных лиц также нанесли имущественный ущерб ВСУ из-за дополнительных расходов воинских частей при осуществлении перераспределения незыблемых запасов продовольствия. Кроме того, сделка привела к снижению боевой готовности, обороноспособности Вооруженных сил, подрыву авторитета ВСУ и создала потенциальную угрозу основам национальной безопасности Украины, которые привели к другим тяжелым последствиям в особый период.

Экс-заместителю министра обороны и экс-руководителю одного из департаментов Министерства обороны Украины сообщено об изменении ранее уведомленного подозрения и о новом подозрении по статьям:

злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины);

препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период, приведшее к другим тяжким последствиям, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 УК Украины).

Отмечается, что максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Расследование ДБР совместно с НАБУ. Фото: ДБР

Расследование ДБР совместно с НАБУ. Фото: ДБР

Напомним, что в марте работники ДБР завершили досудебное расследование по бывшему командиру группы инженерного обеспечения из Крыма, который в 2014 году перешел на сторону врага и участвовал в обстреле Мариуполя вместе с бывшим начальником штаба Центра оперативного обеспечения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.