ДБР завершило розслідування стосовно колишнього посадовця ВМС: деталі

Державне бюро розслідувань під час розслідування. Фото: Сергій Нужненко

У березні працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього командира групи інженерного забезпечення з Криму, який у 2014 році перейшов на бік ворога та брав участь в обстрілі Маріуполя разом з колишнім начальником штабу Центру оперативного забезпечення Військово-морських сил Збройних сил України.

Про це інформує ДБР.

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Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього начальника штабу Центру оперативного забезпечення Військово-морських сил Збройних сил України, який у 2014 році перейшов на бік ворога.

Зазначається, що після захоплення окупантами військової частини в АР Крим підполковник відмовився передислоковуватись на підконтрольну територію та присягнув на вірність агресору.

Наразі зрадник прислуговує окупантам у складі "міжнародного протимінного центру збройних сил російської федерації". До його обов’язків входить інженерне забезпечення окупаційних військ РФ, в тому числі по замінюванню території України, інфраструктурних об’єктів, адміністративних та цивільних будинків.

За вказівкою окупантів він використовує розмінувальну техніку для обстрілу не лише українських військових, а й цивільних об’єктів. Зрадник використовує установки УР-77 "Метеорит" у міських кварталах Маріуполя.

Колишній військовий заочно обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Колишній начальник штабу Центру оперативного забезпечення Військово-морських сил. Фото: ДБР

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ судитимуть двох зрадників України. Вони допомагали російській ФСБ здійснювати хакерські атаки.