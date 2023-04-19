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ДБР завершило расследование в отношении бывшего чиновника ВМС: детали

19 апреля 2023 15:24
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
ДБР завершило расследование в отношении бывшего чиновника ВМС: детали
Государственное бюро расследований в ходе расследования. Фото: Сергей Нужненко
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В марте работники ДБР завершили досудебное расследование по бывшему командиру группы инженерного обеспечения из Крыма, который в 2014 году перешел на сторону врага и участвовал в обстреле Мариуполя вместе с бывшим начальником штаба Центра оперативного обеспечения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом информирует ДБР.

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Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника штаба Центра оперативного обеспечения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который в 2014 году перешел на сторону врага.

Отмечается, что после захвата оккупантами воинской части в АР Крым подполковник отказался передислоцироваться на подконтрольную территорию и присягнул на верность агрессору.

Пока предатель прислуживает оккупантам в составе "международного противоминного центра вооруженных сил российской федерации". В его обязанности входит инженерное обеспечение оккупационных войск РФ, в том числе по замене территории Украины, инфраструктурных объектов, административных и гражданских зданий.

По указанию оккупантов он использует технику для разминирования для обстрела не только украинских военных, но и гражданских объектов. Изменник использует установки УР-77 "Метеорит" в городских кварталах Мариуполя.

Бывший военный заочно обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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Бывший начальник штаба Центра оперативного обеспечения военно-морских сил. Фото: ДБР

Напомним, что по материалам СБУ будут судить двух изменщиков Украины. Они помогали российской ФСБ совершать хакерские атаки.

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