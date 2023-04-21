Скандальні закупівлі: ДБР вручило нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України

Робочий збір Державного бюро розслідувань. Фото: скірншот з відео

Працівники ДБР спільно з НАБУ повідомили нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України та колишньому т.в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони України. Вони наживались на закупівлі продуктів для армії.

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

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Підозра колишньому заступнику міністра оборони України

Зазначається, що у грудні 2020 — січні 2021 років керівник департаменту Міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування Збройних сил України на 2021 рік. Надалі, за вказівкою заступника міністра оборони України, він незаконно підписав 8 додаткових угод з постачальниками зі свідомо невигідними для ЗСУ умовами.

У жовтні 2021 року ДБР викрило оборудку та передала справу до НАБУ.

Умисні протиправні дії посадовців також завдали майнову шкоду ЗСУ через додаткові витрати військових частин під час здійснення перерозподілу непорушних запасів продовольства. Крім того, оборудка призвела до зниження бойової готовності, обороноздатності Збройних сил, підриву авторитету ЗСУ та створила потенційну загрозу основам національної безпеки України, які призвели до інших тяжких наслідків в особливий період.

Ексзаступнику міністра оборони та екскерівнику одного із департаментів Міністерства оборони України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за статтями:

зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України);

перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період, яке призвело до інших тяжких наслідків, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України).

Зазначається, що максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Розслідування ДБР спільно з НАБУ. Фото: ДБР

Розслідування ДБР спільно з НАБУ. Фото: ДБР

Нагадаємо, що у березні працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього командира групи інженерного забезпечення з Криму, який у 2014 році перейшов на бік ворога та брав участь в обстрілі Маріуполя разом з колишнім начальником штабу Центру оперативного забезпечення Військово-морських сил Збройних сил України.