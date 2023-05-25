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СБУ задержала диверсанта ФСБ, готовившего провокацию в Авдеевке

25 мая 2023 11:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
СБУ задержала диверсанта ФСБ, готовившего провокацию в Авдеевке
Служба безопасности Украины задержала приспешника Кремля в Донецкой области. Фото: СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Служба безопасности Украины задержала приспешника Кремля, готовившего подрыв на железнодорожном объекте в Авдеевке, Донецкая область. Таким образом оккупанты пытались уничтожить логистику ВСУ.

Об этом сообщает СБУ.

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Детали дела

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который должен был забрать взрывчатку из заранее подготовленного тайника и замаскировано установить ее вблизи линии подвижного состава, отмечают в СБУ.

По данным следствия, приспешником Кремля является работник железнодорожной станции из города Украинка, которого в марте ФСБ дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству.

Служба безопасности Украины задержала приспешника Кремля в Донецкой области. Фото: СБУ

"В поле зрения российской спецслужбы он попал как активный пользователь запрещенных соцсетей, где оставлял комментарии в поддержку рашистов. Для вербовки через интернет ФСБ задействовала свою информаторшу с временно захваченной территории Донбасса. Ею оказалась медработница российской оккупационной группировки "Спарта", — отмечают в СБУ

Фигурант дела передавал и координаты дислокации ВСУ

Во время работы на Кремль мужчина также передавал и координаты расположения подразделений ВСУ на территории Покровского района.

Впоследствии росагент получил задание на проведение диверсии на железнодорожной станции Авдеевки. У задержанного изъяли мобильный телефон с поличным против Украины.

Служба безопасности Украины задержала приспешника Кремля в Донецкой области. Фото: СБУ
Служба безопасности Украины задержала приспешника Кремля в Донецкой области. Фото: СБУ

Наказание

В СБУ отметили, что следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ выдвинула подозрение генеральному директору Уральских авиалиний Сергею Скуратову. Он предоставил гражданские самолеты для опрокидывания российских вооруженных сил в Украину.

Служба безопасности Украины задержала пророссийского блогера, который, как установило следствие, был одним из организаторов провокаций в Киево-Печерской лавре. Мужчине объявили подозрение и отправили за решетку.

В то же время, 20 мая Службы безопасности Украины сообщили, что разоблачены еще 12 интернет-агитаторов РФ. Они распространяли пророссийский контент и продвигали идею установки памятников Кадырову.

 

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