СБУ затримала диверсанта ФСБ, який готував провокацію в Авдіївці

Служба безпеки України затримала поплічника Кремля в Донецькій області. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала поплічника Кремля, який готував підрив на залізничному об’єкті в Авдіївці, Донецька область. У такий спосіб окупанти намагались знищити логістику ЗСУ.

Про це повідомляє СБУ.

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Деталі справи

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який мав забрати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону і замасковано встановити її поблизу лінії рухомого складу, зазначають у СБУ.

За даними слідства, поплічником Кремля є працівник залізничної станції з міста Українськ, якого у березні ФСБ дистанційно залучила до негласної співпраці.

Служба безпеки України затримала поплічника Кремля в Донецькій області. Фото: СБУ

"У поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач заборонених соцмереж, де залишав коментарі на підтримку рашистів. Для вербування через інтернет ФСБ задіяла свою інформаторку з тимчасово захопленої території Донеччини. Нею виявилась медпрацівниця російського окупаційного угруповання "Спарта". Надалі саме вона була "на зв’язку" з фігурантом", — зазначають у СБУ

Фігурант справи передав і координати дислокації ЗСУ

Під час роботи на Кремль чоловік також передавав і координати розташування підрозділів ЗСУ на території Покровського району.

Згодом росагент отримав завдання на проведення диверсії на залізничній станції Авдіївки. У затриманого вилучили мобільний телефон із доказами діяльності проти України.

Служба безпеки України затримала поплічника Кремля в Донецькій області. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала поплічника Кремля в Донецькій області. Фото: СБУ

Покарання

У СБУ зазначили, що наразі слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ висунула підозру генеральному директору Уральських авіаліній Сергію Скуратову. Він надав цивільні літаки для перекидання російських збройних сил в Україну.

Додамо, Служба безпеки України затримала проросійського блогера, який, як встановило слідство, був одним із організаторів провокацій у Києво-Печерській лаврі. Чоловіку оголосили підозру та відправили за ґрати.

Водночас 20 травня Служби безпеки України повідомили, що викрито ще 12 інтернет-агітаторів РФ. Вони розповсюджували проросійський контент і просували ідею встановлення пам'яток Кадирову.