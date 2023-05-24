Задержан один из организаторов пророссийских провокаций в Лавре
Служба безопасности Украины задержала пророссийского блогера, который, как установило следствие, был одним из организаторов провокаций в Киево-Печерской лавре. Мужчине объявили подозрение и отправили за решетку.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Провокации в Лавре
Служба безопасности Украины задержала религиозного блогера, который, как выяснило следствие, являлся одним из организаторов провокаций в Киево-Печерской лавре в марте 2023 года.
Задержанный является заместителем главы пророссийской организации "Единое отечество" и участником религиозно-политической организации РПЦ "Союз православных братств Украины".
В Лавре мужчина, отмечает СБУ, подстрекал присутствующих к массовым беспорядкам.
Антиукраинская деятельность в интернете
Кроме того, блогер раздавал интервью, в которых заявлял, что виновником начала нынешней полномасштабной войны Украина.
Также эти свои заявления антиукраинский деятель записывал и публиковал на YouTube-канале "Святая Русь".
"После полномасштабного вторжения он публично поддержал агрессивную политику высшего военно-политического руководства России и оправдывал захват украинских территорий", — подчеркнули в Службе безопасности.
Обыски и подозрения
Силовики провели обыски по месту жительства фигуранта, обнаружив у него доказательства пророссийской деятельности.
Это, в частности, запрещенная в Украине символика и полиграфическая продукция, с помощью которой злоумышленники вели антиукраинскую пропаганду.
Задержанному блогеру объявили подозрение по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). По этой статье ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Суд уже принял решение о содержании мужчины под стражей.
Напомним, 20 мая Службы безопасности Украины сообщили, что разоблачены еще 12 интернет-агитаторов РФ. Они распространяли пророссийский контент и продвигали идею установки памятников Кадырову.