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СБУ викрила ще 12 проросійських інтернет-агітаторів

20 травня 2023 13:14
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
СБУ викрила ще 12 проросійських інтернет-агітаторів
Викриття інтернет-агітаторів. Фото: СБУ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 20 травня, служби безпеки України повідомили, що викрито ще 12 інтернет-агітаторів РФ. Вони поширювали проросійський контент та просували ідею встановлення пам'ятників Кадирову.

Про це інформує СБУ.

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Викриття інтернет-агітаторів

Служба безпеки України нейтралізувала антиукраїнську діяльність ще 12 інтернет-агітаторів. Зазначається, що зловмисників зловили у Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Чернігівській та Рівненській областях.

На Полтавщині один з агітаторів — працівник місцевого підприємства критичної інфраструктури, який прославляв повномасштабне вторгнення РФ. Інший фігурант популяризував в інтернеті ідею встановлення в містах України пам’ятників Кадирову.

За матеріалами СБУ їм загрожую вісім років тюрми.

У Дніпропетровській області викрито колишнього місцевого комерсанта, який називав "вагнерівців" героями та виправдовував їхні військові дії на українській території. Свої "гасла" він поширював через соцмережі та намагався просувати свої агітації у спілкуванні зі знайомими.

На Донеччині нейтралізовано цілий "осередок" проросійських інтернет-агітаторів. До нього входило 4 мешканців регіону, які вихваляли бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", задіяних на східному фронті.

У Кіровоградській області затримано мешканця Онуфрієвського району. У соцмережі "Одноклассники" він називав "незаконною" деокупацію Херсона.

У Чернігівській області за матеріалами СБУ було повідомлено про підозру ще двом ворожим агітаторам. У соцмережах вони розміщували пропагандистські публікації, які підхоплювали російські інтернет-групи.

Зазначається, що син однієї з фігуранток є російським окупантом, з яким вона перебувала на постійному зв’язку.

На Рівненщині задокументовано проросійську інтернет-діяльність двох громадянок РФ, що мають посвідки на постійне проживання в Україні. У заблокованих соцмережах вони дискредитували ЗСУ та схвалювали злочини російських військових з Бурятії проти українських цивільних громадян.

колаборанти
Викриття інтернет-агітаторів. Фото: СБУ
колаборанти
Викриття інтернет-агітаторів. Фото: СБУ
колаборанти
Викриття інтернет-агітаторів. Фото: СБУ
колаборанти
Викриття інтернет-агітаторів. Фото: СБУ
колаборанти
Викриття інтернет-агітаторів. Фото: СБУ

Нагадаємо, що у кількох регіонах України правоохоронці спіймали колаборантів, які вихваляли російську армію та найманців ПВК "Вагнер". А окупацію українських територій ці люди назвали "звільненням".

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