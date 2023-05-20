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СБУ разоблачила еще 12 пророссийских интернет-агитаторов

20 мая 2023 13:14
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
СБУ разоблачила еще 12 пророссийских интернет-агитаторов
Разоблачение интернет-агитаторов. Фото: СБУ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 20 мая, службы безопасности Украины сообщили, что разоблачены еще 12 интернет-агитаторов РФ. Они распространяли пророссийский контент и продвигали идею установки памятников Кадырову.

Об этом информирует СБУ.

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Разоблачение интернет-агитаторов

Служба безопасности Украины нейтрализовала антиукраинскую деятельность еще 12 интернет-агитаторов. Отмечается, что злоумышленников поймали в Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Черниговской и Ровенской областях.

В Полтавской области один из агитаторов — работник местного предприятия критической инфраструктуры, прославлявший полномасштабное вторжение РФ. Другой фигурант популяризировал в интернете идею установки в городах Украины памятников Кадырову.

По материалам СБУ им угрожаю восемь лет тюрьмы.

В Днепропетровской области разоблачен бывший местный коммерсант, который называл "вагнеровцев" героями и оправдывал их военные действия на украинской территории. Свои "лозунги" он распространял через соцсети и пытался продвигать свои агитации в общении со знакомыми.

В Донецкой области нейтрализован целый "очаг" пророссийских интернет-агитаторов. В него входили 4 жителя региона, которые восхваляли боевиков террористических организаций "Л/ДНР", задействованных на восточном фронте.

В Кировоградской области задержан житель Онуфриевского района. В соцсети "Одноклассники" он называл "незаконной" деоккупацию Херсона.

В Черниговской области по материалам СБУ было доложено о подозрении еще двум вражеским агитаторам. В соцсетях они размещали пропагандистские публикации, подхватываемые российскими интернет-группами.

Отмечается, что сын одной из фигуранток является российским оккупантом, с которым она находилась на постоянной связи.

В Ровенской области задокументирована пророссийская интернет-деятельность двух гражданок РФ, имеющих виды на постоянное проживание в Украине. В заблокированных соцсетях они дискредитировали ВСУ и одобряли преступления российских военных из Бурятии против украинских гражданских граждан.

коллаборанты
Разоблачение интернет-агитаторов. Фото: СБУ
коллаборанты
Разоблачение интернет-агитаторов. Фото: СБУ
коллаборанты
Разоблачение интернет-агитаторов. Фото: СБУ
коллаборанты
Разоблачение интернет-агитаторов. Фото: СБУ
коллаборанты
Разоблачение интернет-агитаторов. Фото: СБУ

Напомним, что в нескольких регионах Украины правоохранители поймали коллаборантов, восхвалявших российскую армию и наемников ППК "Вагнер". А оккупацию украинских территорий эти люди назвали "освобождением".

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