Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Затримали одного із організаторів проросійських провокацій у Лаврі arrow

Затримали одного із організаторів проросійських провокацій у Лаврі

24 травня 2023 13:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Затримали одного із організаторів проросійських провокацій у Лаврі
Затриманий антиукраїнський провокатор. Фото: СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Служба безпеки України затримала проросійського блогера, який, як виявило слідство, був одним із організаторів провокацій у Києво-Печерській лаврі. Чоловіку оголосили підозру і відправили за ґрати.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Читайте також:

Провокації в Лаврі

Служба безпеки України затримала релігійного блогера, який, як з’ясувало слідство, був одним із організаторів провокацій у Києво-Печерській лаврі у березні 2023 року.

Затриманий є заступником очільника проросійської організації "Единое отечество" і учасником релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України".

Посвідчення затриманого блогера
Посвідчення затриманого блогера
​​Фото: СБУ​​

У Лаврі чоловік, зазначає СБУ, підбурював присутніх до масових заворушень.

Антиукраїнська діяльність в інтернеті

Крім того, блогер роздавав інтерв’ю, в яких заявляв, що винуватцем початку нинішньої повномасштабної війни є Україна.

Також ці свої заяви антиукраїнський діяч записував і публікував на YouTube-каналі "Святая Русь".

"Після повномасштабного вторгнення він публічно підтримав агресивну політику вищого військово-політичного керівництва рф і виправдовував захоплення українських територій", — наголосили у Службі безпеки.

Затриманий СБУ антиукраїнський діяч
Затриманий Службою безпеки антиукраїнський діяч
Фото: СБУ

Обшуки і підозри

Силовики провели обшуки за місцем проживання фігуранта, виявивши у нього докази проросійської діяльності.

Це, зокрема, заборонена в Україні символіка і поліграфічна продукція, за допомогою якої зловмисники вів антиукраїнську пропаганду.

Затриманому блогеру оголосили підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). За цією статтею йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Суд уже ухвалив рішення про тримання чоловіка під вартою.

Нагадаємо, 20 травня Служби безпеки України повідомили, що викрито ще 12 інтернет-агітаторів РФ. Вони поширювали проросійський контент та просували ідею встановлення пам'ятників Кадирову.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB