Затримали одного із організаторів проросійських провокацій у Лаврі

Затриманий антиукраїнський провокатор. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала проросійського блогера, який, як виявило слідство, був одним із організаторів провокацій у Києво-Печерській лаврі. Чоловіку оголосили підозру і відправили за ґрати.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Провокації в Лаврі

Служба безпеки України затримала релігійного блогера, який, як з’ясувало слідство, був одним із організаторів провокацій у Києво-Печерській лаврі у березні 2023 року.

Затриманий є заступником очільника проросійської організації "Единое отечество" і учасником релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України".

Посвідчення затриманого блогера

​​Фото: СБУ​​

У Лаврі чоловік, зазначає СБУ, підбурював присутніх до масових заворушень.

Антиукраїнська діяльність в інтернеті

Крім того, блогер роздавав інтерв’ю, в яких заявляв, що винуватцем початку нинішньої повномасштабної війни є Україна.

Також ці свої заяви антиукраїнський діяч записував і публікував на YouTube-каналі "Святая Русь".

"Після повномасштабного вторгнення він публічно підтримав агресивну політику вищого військово-політичного керівництва рф і виправдовував захоплення українських територій", — наголосили у Службі безпеки.

Затриманий Службою безпеки антиукраїнський діяч

Фото: СБУ

Обшуки і підозри

Силовики провели обшуки за місцем проживання фігуранта, виявивши у нього докази проросійської діяльності.

Це, зокрема, заборонена в Україні символіка і поліграфічна продукція, за допомогою якої зловмисники вів антиукраїнську пропаганду.

Затриманому блогеру оголосили підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). За цією статтею йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Суд уже ухвалив рішення про тримання чоловіка під вартою.

Нагадаємо, 20 травня Служби безпеки України повідомили, що викрито ще 12 інтернет-агітаторів РФ. Вони поширювали проросійський контент та просували ідею встановлення пам'ятників Кадирову.