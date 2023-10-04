СБУ разоблачила более 60 клириков УПЦ МП, которые работали на Россию и распространяли порнографию

Задержание священника. Фото иллюстративное: google

С начала полномасштабного вторжения Служба безопасности разоблачила 68 клириков УПЦ (МП), из которых — 14 митрополитов церкви. Среди разоблаченных преступлений — государственная измена, коллаборационизм, пособничество стране-агрессору, а также продажа огнестрельного оружия и распространение детской порнографии.

Об этом сообщает СБУ.

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Обмен на пленниках

Сообщается, что благодаря следственным действиям 26 фигурантам сообщили о подозрении, еще 19 злоумышленников получили судебные приговоры.

Кроме этого, двух осужденных клириков-коллаборантов удалось обменять на находившихся в плену украинских воинов.

В частности, речь идет о настоятеле Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УПЦ (МП), который в апреле 2022 года "сливал" оккупантам участников сопротивления на территории общины. Его обменяли на 63 украинских защитника.

Также на украинских пленников обменяли и клирика Горловской епархии УПЦ (МП). Он после захвата Лимана организовал собрание жителей общины, на котором избирали руководство местной оккупационной администрации.

Прекращение гражданства

Вместе с этим прекращено гражданство Украины 19 представителям УПЦ (МП). Они имели русские паспорта и распространяли нарративы РФ о войне. Среди них митрополиты из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей, а также из временно оккупированного Крыма.

Запрет на въезд

Также запретили въезд в Украину более 177 клирикам РПЦ. В их числе бывшие митрополиты Роменский и Буринский УПЦ (МП) в Сумской области.

Напомним, в Херсонской области Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала священника одного из храмов УПЦ (МП). Он подпольно продавал российское оружие и оставшиеся боеприпасы после побега российских оккупантов после контрнаступления ВСУ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.