СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на Росію та поширювали порнографію
З початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки викрила 68 кліриків УПЦ (МП), з яких — 14 митрополити церкви. Серед викритих злочинів — державна зрада, колабораціонізм, пособництво країні-агресору, а також продаж вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.
Про це повідомляє СБУ.
Обмін на українських полонених
Повідомляється, що завдяки слідчим діям 26 фігурантам вже повідомили про підозру, ще 19 зловмисників отримали судові вироки.
Окрім цього, двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в російському полоні.
Зокрема, йдеться про настоятеля Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ (МП), який у квітні 2022 року "злиав" окупантам учасників руху опору на території громади. Його обміняли на 63 українських захисників.
Також на українських полонених обміняли й клірика Горлівської єпархії УПЦ (МП). Він після захоплення Лимана організував збори мешканців громади, на яких обирали керівництво місцевої окупаційної адміністрації.
Припинення громадянства
Разом з цим, припинено громадянство України 19 представникам УПЦ (МП). Вони мали російські паспорти та поширювали наративи РФ про війну. Серед таких — митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму.
Заборона на в'їзд
Також заборонили в'їзд в Україну понад 177 клірикам РПЦ. У їхньому числі колишні митрополити Роменський і Буринський УПЦ (МП) у Сумській області.
Нагадаємо, на Херсонщині Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала священника одного із храмів УПЦ (МП). Він підпільно продавав російську зброю та боєприпаси, що залишилися після втечі російських окупантів після контрнаступу ЗСУ. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.