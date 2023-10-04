Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на Росію та поширювали порнографію arrow

СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на Росію та поширювали порнографію

4 жовтня 2023 17:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на Росію та поширювали порнографію
Затримання священника. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

З початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки викрила 68 кліриків УПЦ (МП), з яких — 14 митрополити церкви. Серед викритих злочинів — державна зрада, колабораціонізм, пособництво країні-агресору, а також продаж вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

Про це повідомляє СБУ. 

Читайте також:

Обмін на українських полонених

Повідомляється, що завдяки слідчим діям 26 фігурантам вже повідомили про підозру, ще 19 зловмисників отримали судові вироки. 

Окрім цього, двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в російському полоні.

Зокрема, йдеться про настоятеля Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ (МП), який у квітні 2022 року "злиав" окупантам учасників руху опору на території громади. Його обміняли на 63 українських захисників.

Також на українських полонених обміняли й клірика Горлівської єпархії УПЦ (МП). Він після захоплення Лимана організував збори мешканців громади, на яких обирали керівництво місцевої окупаційної адміністрації.

Припинення громадянства

Разом з цим, припинено громадянство України 19 представникам УПЦ (МП). Вони мали російські паспорти та поширювали наративи РФ про війну. Серед таких — митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму.

Заборона на в'їзд

Також заборонили в'їзд в Україну понад 177 клірикам РПЦ. У їхньому числі колишні митрополити Роменський і Буринський УПЦ (МП) у Сумській області. 

Нагадаємо, на Херсонщині Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала священника одного із храмів УПЦ (МП). Він підпільно продавав російську зброю та боєприпаси, що залишилися після втечі російських окупантів після контрнаступу ЗСУ. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на війну у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз