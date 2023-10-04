СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на Росію та поширювали порнографію

Затримання священника. Фото ілюстративне: google

З початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки викрила 68 кліриків УПЦ (МП), з яких — 14 митрополити церкви. Серед викритих злочинів — державна зрада, колабораціонізм, пособництво країні-агресору, а також продаж вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

Обмін на українських полонених

Повідомляється, що завдяки слідчим діям 26 фігурантам вже повідомили про підозру, ще 19 зловмисників отримали судові вироки.

Окрім цього, двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в російському полоні.

Зокрема, йдеться про настоятеля Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ (МП), який у квітні 2022 року "злиав" окупантам учасників руху опору на території громади. Його обміняли на 63 українських захисників.

Також на українських полонених обміняли й клірика Горлівської єпархії УПЦ (МП). Він після захоплення Лимана організував збори мешканців громади, на яких обирали керівництво місцевої окупаційної адміністрації.

Припинення громадянства

Разом з цим, припинено громадянство України 19 представникам УПЦ (МП). Вони мали російські паспорти та поширювали наративи РФ про війну. Серед таких — митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму.

Заборона на в'їзд

Також заборонили в'їзд в Україну понад 177 клірикам РПЦ. У їхньому числі колишні митрополити Роменський і Буринський УПЦ (МП) у Сумській області.

Нагадаємо, на Херсонщині Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала священника одного із храмів УПЦ (МП). Він підпільно продавав російську зброю та боєприпаси, що залишилися після втечі російських окупантів після контрнаступу ЗСУ. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.