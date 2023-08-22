Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow СБУ разоблачила предпринимателя, который предоставил ВСУ бракованные жилеты на 6 млн гривен arrow

СБУ разоблачила предпринимателя, который предоставил ВСУ бракованные жилеты на 6 млн гривен

22 августа 2023 14:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ разоблачила предпринимателя, который предоставил ВСУ бракованные жилеты на 6 млн гривен
СБУ ведет расследование. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины разоблачила предпринимателя на Закарпатье, который предоставил ВСУ бракованные бронежилеты на 6 млн гривен. Теперь ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Что известно про предоставление ВСУ бракованных бронежилетов

Сообщается, что бизнесмен предоставил бракованные бронежилеты в одно из военных подразделений региона. Было получено 350 испорченных бронежилетов, оплаченных из государственного бюджета.

Испытания показали, что эти изделия не достигают заявленного 4-го уровня защиты и могут быть рискованными при использовании на поле боя.

СБУ
Бракованные бронежилеты. Фото: СБУ

В СБУ уточнили, что этим инцидентом был нарушен оборонный контракт на сумму около 6 млн грн. Весь несоответствующий товар был конфискован и отправлен назад производителю для корректировки.

По результатам расследования выяснилось, что руководитель местного коммерческого предприятия был вовлечен в эту сделку. Он заключил договор с военными представителями региона на доставку большой партии бронежилетов для украинских войск. Тем не менее стоимость этих бронежилетов была необоснованно высока, а их качество не соответствовало государственным нормам.

В первую очередь исследуется участие сотрудников военкомата, ответственных за заказ военных товаров, в неправомерных действиях.

Злоумышленникам может быть назначено до 12 лет лишения свободы с изъятием их имущества.

СБУ
Бракованные бронежилеты. Фото: СБУ

Напомним, что следователи СБУ разоблачили коррупционную схему, по которой предприниматели поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины по контракту на почти 270 млн грн. Все произошло до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости Украины 21 августа: базирование F-16 и оборонные договоренности

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз