СБУ разоблачила предпринимателя, который предоставил ВСУ бракованные жилеты на 6 млн гривен

СБУ ведет расследование. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила предпринимателя на Закарпатье, который предоставил ВСУ бракованные бронежилеты на 6 млн гривен. Теперь ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что бизнесмен предоставил бракованные бронежилеты в одно из военных подразделений региона. Было получено 350 испорченных бронежилетов, оплаченных из государственного бюджета.

Испытания показали, что эти изделия не достигают заявленного 4-го уровня защиты и могут быть рискованными при использовании на поле боя.

Бракованные бронежилеты. Фото: СБУ

В СБУ уточнили, что этим инцидентом был нарушен оборонный контракт на сумму около 6 млн грн. Весь несоответствующий товар был конфискован и отправлен назад производителю для корректировки.

По результатам расследования выяснилось, что руководитель местного коммерческого предприятия был вовлечен в эту сделку. Он заключил договор с военными представителями региона на доставку большой партии бронежилетов для украинских войск. Тем не менее стоимость этих бронежилетов была необоснованно высока, а их качество не соответствовало государственным нормам.

В первую очередь исследуется участие сотрудников военкомата, ответственных за заказ военных товаров, в неправомерных действиях.

Злоумышленникам может быть назначено до 12 лет лишения свободы с изъятием их имущества.

Бракованные бронежилеты. Фото: СБУ

Напомним, что следователи СБУ разоблачили коррупционную схему, по которой предприниматели поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины по контракту на почти 270 млн грн. Все произошло до полномасштабного вторжения РФ в Украину.