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В Киеве предприниматели поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины почти на 270 млн грн

18 августа 2023 16:33
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве предприниматели поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины почти на 270 млн грн
В Киеве предприниматели поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины почти на 270 млн грн. Фото: СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Следователи СБУ разоблачили коррупционную схему, по которой предприниматели поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины по контракту на почти 270 млн грн. Все произошло до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет СБУ.

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Детали схемы

Как сообщает следствие, к преступной схеме причастны руководители трех частных компаний, получивших заказы от Министерства обороны на производство данного вида боеприпасов.

"В соответствии с подписанными договорами предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года. Однако, к этому сроку компании поставили в Минобороны лишь часть заказанных мин, которые к тому же оказались бракованными из-за использования у них некачественного пороха. Такой технический недостаток делает невозможным применение боеприпасов в боевых условиях и приводит к выведению из строя самого артвооружения" , — говорят в СБУ.

"Бизнесменам" сообщили о подозрении

Отмечается, что бракованную партию средств поражения вернули компаниям-производителям для устранения выявленных недостатков.

Однако предприниматели до сих пор не устранили технические неисправности военной продукции и, как следствие, не поставили ВСУ ни одной единицы боеприпасов по госзаказу.

На основании собранных доказательств двум руководителям компаний поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

 

В Киеве предприниматели поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины почти на 270 млн грн. Фото: СБУ
В Киеве предприниматели поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины почти на 270 млн грн. Фото: СБУ
В Киеве предприниматели поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины почти на 270 млн грн. Фото: СБУ

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабную группировку наркоторговцев . У дилеров изъяли рекордные за последние годы более 20 тонн "товара".

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