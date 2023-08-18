У Києві підприємці поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни на майже 270 млн грн. Фото: СБУ

Слідчі СБУ викрили корупційну схему, за якою підприємці поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни за контрактом на майже 270 млн грн. Усе сталося до повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це пише СБУ.

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Деталі схеми

Як повідомляє слідство, до злочинної схеми причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міністерства оборони на виробництво даного виду боєприпасів.

"Відповідно до підписаних договорів підприємці мали відвантажити бойові засоби ураження до лютого 2022 року. Однак, до цього строку компанії поставили до Міноборони лише частину замовлених мін, які до того ж виявились бракованими через використання в них неякісного пороху. Такий технічний недолік унеможливлює застосування боєприпасів у бойових умовах і призводить до виведення з ладу самого артозброєння", — кажуть у СБУ.

"Бізнесменам" повідомили про підозру

Зазначається, що браковану партію засобів ураження повернули компаніям-виробникам для виправлення виявлених недоліків.

Однак підприємці досі не усунули технічні несправності військової продукції і, як наслідок, не поставили ЗСУ жодної одиниці боєприпасів згідно з держзамовленням.

На підставі зібраних доказів двом керівникам компаній повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

У Києві підприємці поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни на майже 270 млн грн. Фото: СБУ

У Києві підприємці поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни на майже 270 млн грн. Фото: СБУ

У Києві підприємці поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни на майже 270 млн грн. Фото: СБУ

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