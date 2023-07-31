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В Сумской области депутат украл 10 млн грн, предназначенных для ВСУ

31 июля 2023 16:49
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Сумской области депутат украл 10 млн грн, предназначенных для ВСУ
Обыск в одном из офисов коррумпированного депутата. Фото: Нацполиция
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Злоумышленникам удалось собрать 10 млн грн на бронежилеты и шлемы для украинских военнослужащих, но средства присвоили. Защитникам они выделили всего 50 тыс. грн.

О деталях дела рассказала пресс-служба Национальной полиции.

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Суд ожидает депутата городского совета из Сумщины и его сообщников, которые основали мошеннический "благотворительный фонд" и собирали средства на ВСУ. Фигуранты успели получить 10 млн грн, которые положили в свои карманы. На ВСУ не было потрачено практически ни копейки.

"Схема" охватила территорию трех областей Украины, сообщили в пресс-службе. С обысками правоохранители посетили Сумщину, Днепропетровщину и Киев. Именно в этих регионах фигуранты настроили работу так называемого "благотворительного фонда".

Согласно материалам дела, депутат одного из горсоветов на Сумщине создал несколько колл-центров, которые имели целью якобы "сбор средств для ВСУ". Работники центров звонили по телефону предпринимателям и просили помочь с закупкой военного снаряжения — бронежилетов, тепловизоров, шлемов и т.д.

Предприниматели перечисляли средства, однако ни одно военное снаряжение приобретено не было, утверждает Нацполиция. Для прикрытия перечислили в пользу ВСУ пол процента от собранных 10 млн грн. — то есть только 50 тыс. грн.

Правоохранители разоблачили сделку и провели обыски в офисах и по месту жительства фигурантов.

  • оргтехнику и телефоны;
Кадры обыска в одном из офисов "благотворителей". Фото: Нацполиция
  • определенную сумму средств наличными;
Наличные деньги изъяты у мошенников. Фото: Нацполиция
  • "черную бухгалтерию" — специальные тетради, в которые записывали средства, полученные от благотворителей;
"Черная бухгалтерия" злоумышленников. Фото: Нацполиция
  • страница тетради, на которой указано, что 28 июня (неясно, какого года) работники колл-центра "заработали" почти 71 тыс. грн, в то же время минимальная сумма на одного оператора составляет 3 тыс. грн, максимальная — 18 тыс. грн.
Тетрадь с данными о выручке злоумышленников

В настоящее время деятельность фальшивых благотворителей свернута. Фигуранты подозреваются в совершении преступлений по ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1, 2 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса. Максимальный срок наказания по этой статье — 12 лет заключения.

Ранее мы уже сообщали, что работники Государственного бюро расследований при содействии сотрудников Хмельницкой таможни ГТС Украины изъяли два российских грузовика с товаром общей стоимостью 26 млн 102 тыс. грн. Эти российские запчасти направят на нужды ВСУ.

 

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