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На Сумщині депутат вкрав 10 млн грн, призначених для ЗСУ

31 липня 2023 16:49
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Сумщині депутат вкрав 10 млн грн, призначених для ЗСУ
Обшук в одному з офісів корумпованого депутата. Фото: Нацполіція
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Зловмисникам вдалося зібрати 10 млн грн на бронежилети та шоломи для українських військовослужбовців, але кошти привласнили. Захисникам вони виділили лише 50 тис. грн.

Про деталі справи розповіла пресслужба Національної поліції.

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Суд очікує депутата міської ради із Сумщини та його спільників, які заснували шахрайський "благодійний фонд" і збирали кошти на ЗСУ. Фігуранти встигли отримати 10 млн грн, які поклали до своїх кишень. На ЗСУ не було витрачено практично жодної копійки.

"Схема" охопила територію трьох областей України, повідомили у пресслужбі. З обшуками правоохоронці завітали на Сумщину, Дніпропетровщину та до Києва. Саме у цих регіонах фігуранти налаштували роботу так званого "благодійного фонду".

Згідно з матеріалами справи, депутат однієї з міськрад на Сумщині створив кілька кол-центрів, які мали на меті нібито "збір коштів для ЗСУ". Працівники центрів телефонували підприємцям і просили допомогти із закупівлею військового спорядження — бронежилетів, тепловізорів, шоломів тощо.

Підприємці перераховували кошти, однак жодного військового спорядження придбано не було, стверджує Нацполіція. Для прикриття перерахували на користь ЗСУ пів відсотка від зібраних 10 млн грн — тобто лише 50 тис. грн.

Правоохоронці викрили оборудку і провели обшуки в офісах та за місцем проживання фігурантів.

  • оргтехніку і телефони;
Кадри обшуку в одному з офісів "благодійників". Фото: Нацполіція
  • певну суму коштів готівкою;
Готівка, вилучена в шахраїв. Фото: Нацполіція
  • "чорну бухгалтерію" — спеціальні зошити, в які записували кошти, отримані від благодійників;
"Чорна бухгалтерія" зловмисників. Фото: Нацполіція
  • сторінка зошита, на якій вказано, що 28 червня (неясно, якого року) працівники кол-центру "заробили" майже 71 тис. грн, водночас мінімальна сума на одного оператора становить 3 тис. грн, максимальна — 18 тис. грн.
Зошит з даними про виручку зловмисників

Наразі діяльність фальшивих благодійників згорнута. Фігуранти підозрюються у вчиненні злочинів за ч. 3, 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1, 2 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу. Максимальний термін покарання за цією статтею — 12 років ув'язнення.

Раніше ми вже повідомляли, що працівники Державного бюро розслідувань за сприяння співробітників Хмельницької митниці ДМС України вилучили дві російські вантажівки із товаром загальною вартістю 26 млн 102 тис. грн. Ці російські запчастини направлять на потреби ЗСУ.

 

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