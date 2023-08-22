СБУ викрила підприємця, який надав ЗСУ браковані жилети на 6 млн гривень

СБУ веде розслідування. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила підприємця на Закарпатті, який надав ЗСУ браковані бронежилети на 6 млн гривень. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє СБУ.

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Повідомляється, що бізнесмен надав браковані бронежилети до одного з військових підрозділів регіону. Було отримано 350 зіпсованих бронежилетів, сплачених із державного бюджету.

Випробування показали, що ці вироби не досягають заявленого 4-го рівня захисту і можуть бути ризикованими при використанні на полі бою.

Браковані бронежилети. Фото: СБУ

У СБУ уточнили, що цим інцидентом було порушено оборонний контракт на суму близько 6 млн грн. Весь невідповідний товар було конфісковано та відправлено назад виробнику для коригування.

За результатами розслідування з'ясувалося, що керівника місцевого комерційного підприємства було залучено до цієї угоди. Він уклав договір із військовими представниками регіону на доставку великої партії бронежилетів для українських військ. Проте вартість цих бронежилетів була необґрунтовано висока, а їхня якість не відповідала державним нормам.

Насамперед досліджується участь співробітників військкомату, відповідальних за замовлення військових товарів, у неправомірних діях.

Зловмисникам може бути призначено до 12 років позбавлення волі з вилученням їхнього майна.

Браковані бронежилети. Фото: СБУ

Нагадаємо, що слідчі СБУ викрили корупційну схему, за якою підприємці поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни за контрактом майже на 270 млн грн. Все сталося до повномасштабного вторгнення РФ до України.