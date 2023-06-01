СБУ разоблачила "бизнесменов", продававших промышленные товары в РФ

В Сумской области СБУ задержала очередного российского коллаборанта. Фото: СБУ

В Сумской области Служба безопасности Украины "ликвидировала" горе-предпринимателей, которые занимались продажей товаров для военной промышленности России. Следователи разоблачили еще одну теневую схему незаконной продажи.

Об этом сообщает СБУ.

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По данным следствия, "бизнес" был организован жителем Сумской области. Это был владелец местного предприятия по производству электротехнического оборудования для разных видов транспорта. Его сообщником оказался бывший бизнес-партнер, проживавший в Киеве и зарегистрированный как внутренний переселенец из Луганска.

В Сумской области СБУ задержала очередного российского коллаборанта. Фото: СБУ

Они наладили серийное производство стартеров на дизельные двигатели для российской железной дороги. Готовую продукцию мужчины небольшими партиями перевозили в РФ в обход контрольно-пропускных пунктов на государственной границе.

"На территории страны-агрессора злоумышленников встречали их российские партнеры, которые рассчитывались за товар и переправляли его предприятиям "росжелезной дороги", в том числе во временно оккупированном Крыму. "Обычная" стоимость одного агрегата составляла 850 долларов. Впрочем, организаторы "схемы" продавали его россиянам за вдвое более высокой ценой, поскольку в России существует острая нехватка соответствующих комплектующих из-за санкций", — говорят в СБУ.

В Сумской области СБУ задержала очередного российского коллаборанта. Фото: СБУ

Во время обысков на производстве и по адресам проживания задержанных обнаружено:

мобильные телефоны, компьютеры, финансово-хозяйственную и техническую документацию с поличным;

гранату Ф-1 с запалом.

В Сумской области СБУ задержала очередного российского коллаборанта. Фото: СБУ

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Оба фигуранта – под стражей.

Напомним, ранее мы писали, что военная контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задержали очередного кремлевского агента. В этот раз российского "крота" нашли в рядах ВСУ. Им оказался житель Бахмута, собиравший информацию о западном вооружении и работе украинского ПВО.

Добавим, Служба безопасности Украины сообщила подозрение четырём блоггеркам, снявшим работу ПВО. Это произошло во время атаки на Киев 16 мая.

Одна из задержанных – 32-летняя киевлянка, опубликовавшая запрещенный контент на своих страницах в социальных сетях. К тому же блоггерша послала его администратору популярного Telegram-канала. После этого ее видео было распространено в пророссийских СМИ.

Другая — 36-летняя блоггерша. Она опубликовала видео с работой украинского ПВО, а также результаты поражения враждебных целей на своей странице в Instagram.

Третья фигурантка поделилась видео по ПВО в социальных сетях.