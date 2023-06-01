СБУ викрила "бізнесменів", які продавали промислові товари до РФ

На Сумщині СБУ затримала чергового російського колаборанта. Фото: СБУ

На Сумщині Служба безпеки України "ліквідувала" горе-підприємців, які займались продажем товарів для військової промисловості Росії. Слідчі викрили ще одну тіньову схему незаконного продажу.

Про це повідомляє СБУ.

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За даними слідства, "бізнес" був організований мешканцем Сумщини. Це був власник місцевого підприємства з виробництва електротехнічного обладнання для різних видів транспорту. Його спільником виявився колишній бізнес-партнер, який проживав у Києві та був зареєстрований як внутрішній переселенець з Луганська.

На Сумщині СБУ затримала чергового російського колаборанта. Фото: СБУ

Вони налагодили серійне виробництво стартерів на дизельні двигуни для російської залізниці. Готову продукцію чоловіки невеликими партіями перевозили до РФ в обхід контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні.

"На території країни-агресора зловмисників зустрічали їхні російські партнери, які розраховувались за товар і переправляли його підприємствам "росзалізниці", зокрема у тимчасово окупованому Криму. "Звичайна" вартість одного агрегату становила 850 доларів. Втім, організатори "схеми" продавали його росіянам за вдвічі вищою ціною, оскільки в рф існує гостра нестача відповідних комплектуючих через санкції", —кажуть у СБУ.

На Сумщині СБУ затримала чергового російського колаборанта. Фото: СБУ

Під час обшуків на виробництві та за адресами проживання затриманих виявлено:

мобільні телефони, комп’ютери, фінансово-господарську і технічну документацію із доказами злочинної діяльності;

гранату Ф-1 із запалом.

На Сумщині СБУ затримала чергового російського колаборанта. Фото: СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Обидва фігуранта – під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали чергового кремлівського агента. Цього разу російського "крота" знайшли в лавах ЗСУ. Ним виявився мешканець Бахмута, який збирав інформацію про західне озброєння та роботу української ППО.

Додамо, Служба безпеки України повідомила підозру чотирьом блогеркам, які зафільмували роботу ППО. Це відбулося під час російської атаки на Київ 16 травня.

Одна із затриманих — 32-річна киянка, яка опублікувала заборонений контент на своїх сторінках у соціальних мережах. До того ж блогерка надіслала його адміністратору популярного Telegram-каналу. Після цього її відео було поширено в проросійських ЗМІ.

Інша — 36-річна блогерка. Вона опублікувала відео з роботою української ППО, а також результати ураження ворожих цілей на своїй сторінці в Instagram.

Третя фігурантка поділилася відео з ППО в соціальних мережах.