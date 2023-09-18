СБУ проводит повторный обыск в доме Шуфрича
Служба безопасности Украины проводит повторный обыск в доме задержанного народного депутата от "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича.
Об этом сообщил адвокат нардепа Александр Тананакин для "Страны".
Повторный обыск в Шуфрича
Тананакин заявил, что обыск проходит без решения суда с целью вывезти из дома ценные вещи, картины и антиквариат.
"Дальнейшая судьба этих вещей, как и причина этого ночного перформанса в отсутствие хозяина дома, непонятна", — сказал адвокат.
Напомним, СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Он тесно сотрудничал с российской агентурной сетью.
Также мы писали, что в пятницу, 15 сентября, Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест до 13 ноября.
Добавим, во время обысков у нардепа Нестора Шуфрича сотрудники СБУ обнаружили документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.