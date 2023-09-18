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СБУ проводит повторный обыск в доме Шуфрича

18 сентября 2023 21:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ проводит повторный обыск в доме Шуфрича
Народный депутат Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины проводит повторный обыск в доме задержанного народного депутата от "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича.

Об этом сообщил адвокат нардепа Александр Тананакин для "Страны".

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Тананакин заявил, что обыск проходит без решения суда с целью вывезти из дома ценные вещи, картины и антиквариат.

"Дальнейшая судьба этих вещей, как и причина этого ночного перформанса в отсутствие хозяина дома, непонятна", — сказал адвокат.

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Пост СМИ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Он тесно сотрудничал с российской агентурной сетью.

Также мы писали, что в пятницу, 15 сентября, Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест до 13 ноября.

Добавим, во время обысков у нардепа Нестора Шуфрича сотрудники СБУ обнаружили документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

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