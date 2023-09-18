СБУ проводить повторний обшук в будинку Шуфрича
Служба безпеки України проводить повторний обшук в будинку затриманого народного депутата від "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича.
Про це повідомив адвокат нардепа Олександр Тананакін для "Страны".
Повторний обшук в Шуфрича
Тананакін заявив, що обшук відбувається без рішення суду з метою вивезти з дому цінні речі, картини та антикваріат.
"Подальша доля цих речей, як і причина цього нічного перформансу за відсутності господаря будинку, незрозуміла", — сказав адвокат.
Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру у державній зраді народному депутату України Нестору Шуфричу. Він тісно співпрацював з російською агентурною мережею.
Також ми писали, що у п'ятницю, 15 вересня, Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт до 13 листопада.
Додамо, під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.