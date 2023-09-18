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СБУ проводить повторний обшук в будинку Шуфрича

18 вересня 2023 21:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ проводить повторний обшук в будинку Шуфрича
Народний депутат Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України проводить повторний обшук в будинку затриманого народного депутата від "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича.

Про це повідомив адвокат нардепа Олександр Тананакін для "Страны".

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Тананакін заявив, що обшук відбувається без рішення суду з метою вивезти з дому цінні речі, картини та антикваріат.

"Подальша доля цих речей, як і причина цього нічного перформансу за відсутності господаря будинку, незрозуміла", — сказав адвокат.

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Допис ЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру у державній зраді народному депутату України Нестору Шуфричу. Він тісно співпрацював з російською агентурною мережею.

Також ми писали, що у п'ятницю, 15 вересня, Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт до 13 листопада.

Додамо, під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

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