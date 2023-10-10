СБУ подтвердила проведение обысков у руководства города Мукачево

Правоохранители рядом с городским советом Мукачево. Фото: СБУ

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о проведении обысков у руководства города Мукачево совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины. Там расследуют дело о масштабной коррупционной схеме в городском совете.

Об этом сообщает СБУ.

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Обыски у руководства Мукачево

Правоохранители исследуют все обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города.

Обыски у руководства города Мукачево. Фото: СБУ

Обыски у руководства города Мукачево. Фото: СБУ

Обыски у руководства города Мукачево. Фото: СБУ

"По предварительным оценкам, такая сделка могла нанести государству ущерб в почти 100 млн грн. Сейчас в рамках ранее открытого уголовного производства продолжаются следственные действия, в том числе в админзданиях Мукачевского горсовета", — говорится в сообщении.

Обыски у руководства города Мукачево. Фото: СБУ

Обыски у руководства города Мукачево. Фото: СБУ

Обыски у руководства города Мукачево. Фото: СБУ

В СБУ добавили, что комплексные мероприятия по разоблачению коррупции проводятся при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Обыски у руководства города Мукачево. Фото: СБУ

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 10 октября, Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги. Он продал коммунальную землю криминальному авторитету со скидкой в 100 млн грн.

Также мы писали, что мэр Мукачева Андрей Балога прокомментировал обыски Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины. По его словам, уголовное производство в рамках которого происходят следственные действия, касается выкупа земельного участка ООО "Универсал-М", арендуемого ими в городе с 2003 года.