СБУ подтвердила проведение обысков у руководства города Мукачево
В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о проведении обысков у руководства города Мукачево совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины. Там расследуют дело о масштабной коррупционной схеме в городском совете.
Об этом сообщает СБУ.
Обыски у руководства Мукачево
Правоохранители исследуют все обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города.
"По предварительным оценкам, такая сделка могла нанести государству ущерб в почти 100 млн грн. Сейчас в рамках ранее открытого уголовного производства продолжаются следственные действия, в том числе в админзданиях Мукачевского горсовета", — говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что комплексные мероприятия по разоблачению коррупции проводятся при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Напомним, сегодня, 10 октября, Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги. Он продал коммунальную землю криминальному авторитету со скидкой в 100 млн грн.
Также мы писали, что мэр Мукачева Андрей Балога прокомментировал обыски Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины. По его словам, уголовное производство в рамках которого происходят следственные действия, касается выкупа земельного участка ООО "Универсал-М", арендуемого ими в городе с 2003 года.